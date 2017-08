Verdades y Rumores

Cuentan que las H. Autoridades estatales de Coahuila y municipales de Torreón andan algo nerviosas con el frente que han armado organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para pedir que se decrete una alerta de género en La Laguna debido al número de feminicidios. Y es que, si bien la alerta sirve para coordinar una mejor atención institucional al feo asunto de la violencia contra las mujeres, para la mayoría de los gobiernos representa una exhibida al quedar en evidencia su poco interés por tratar un tema tan delicado. Es por eso que, dicen, en vez de ponerse las pilas para acercarse con la red de mujeres para trabajar en conjunto y ver cómo evitar que la cosa siga empeorando, han optado por aplicar la clásica táctica de intentar tapar el sol con un dedo. En primer lugar, la Procuraduría de Justicia ha contradicho las cifras que manejan las feministas respecto al número de mujeres asesinadas que califican como feminicidios.

La diferencia es considerable, y las organizaciones la atribuyen a que las autoridades desestiman las agravantes de los crímenes que cuadran para meterlos dentro de la clasificación debida. Los subagentes disfrazados de radios matra comentan que el nerviosismo es tal que en los últimos días parece haber una estrategia para evitar que la lista de mujeres asesinadas aumente. Pero no crea usted, optimista lector, que dicha estrategia significa aumentar la vigilancia o seguridad de las damas, sino tratar de disfrazar los casos que se siguen presentando. Dicen que una prueba de ello es la reciente muerte de una mujer en el baño de un autolavado en condiciones por demás extrañas, y que a pesar de los testimonios de situaciones sospechosas, las autoridades determinaron que las causas del deceso fueron naturales. Pero no sólo eso. Comentan que desde la Delegación de la Procu regional se dio la luz verde para que los encargados del autolavado pudieran limpiar y reabrir el baño en donde fue encontrado el cuerpo, apenas horas después del suceso. Es decir, como que muchas ganas de investigar no había. Algo parecido ocurre con el hallazgo del cuerpo de otra dama en el lecho seco del río Nazas, en donde, dicen, están esperando que se determine si corresponde a Durango o a Coahuila indagar, ya que alegan que estaba en medio de la frontera estatal. A ese nivel.

Y ya entrados en temas judiciales, nuestros subagentes de la peronera capital dicen que el pleito entre jueces y agentes del ministerio público ha arreciado en los últimos días debido a la liberación de presuntos delincuentes por el famoso argumento de la falta de pruebas. Como usted sabrá, enterado lector, desde hace meses que el gobierno de Rubén Moreira abrió fuego contra el nuevo sistema de justicia penal, en vigor desde hace dos años, acusando que es tan laxo y permisivo que varias personas que deberían estar tras las rejas por su peligrosidad, son puestos en libertad de inmediato porque las leyes así lo establecen. Este argumento ha sido comprado por los agentes del ministerio público, encargados de integrar las averiguaciones previas, para excusarse de las pifias clásicas que terminan por tumbar los casos en los juzgados. A decir de los jueces, los agentes no están debidamente capacitados, no sólo para integrar las averiguaciones, sino para defender oralmente sus casos en las salas de juicio en donde muchas veces hacen lo más parecido al ridículo. Pero los agentes se defienden diciendo que la culpa es del sistema de los jueces que, siendo muy rigoristas, dejan el criterio de lado para permitir que los malandros queden libres. Nuestros subagentes viajeros dicen que esta controversia se está dando también en otras partes del país. Lo grave del asunto es que a nivel federal se otorgaron varios millones de pesillos para la capacitación de todo el personal involucrado en el nuevo modelo de justicia, dinero que por lo visto fue a parar a otro lado. Cosas raras que ocurren en este país.

Como si la campaña no hubiera terminado, los golpes bajos siguen a la orden del día entre los excandidatos a la gubernatura. Esta semana le tocó el turno al panista Guillermo Anaya quien fue cuestionado por partida triple luego de que fue visto muy entretenido en el Palenque de la Expo Feria de Gómez Palacio. Primero, al suspirante a la gubernatura le criticaron que anduviera placeándose en Durango, no conforme con andar alebrestando la gallera de este lado del Nazas. Luego, los priistas hicieron circular una foto en la que se ve a don Memo en las gradas del recinto con comentarios duros contra él por presenciar -y en consecuencia aprobar- espectáculos violentos como las peleas de gallos que se dan en los palenques. Pero la cosa no terminó ahí. Los riquelmistas hicieron correr la especie de que uno de los que aparecen en la fotografía sentados con Anaya tiene cuentas pendientes con la justicia por andar haciendo travesuras con presuntos delincuentes. Esto último, obviamente, fue negado por el panista quien acusó que como el PRI está desesperado ante la "inminente" anulación de la elección, ya no haya la forma de pegarle. Pero los panistas no se quedaron callados y aprovecharon el arranque del proceso entrega-recepción para lanzarles dardos al gober electo Miguel Riquelme y a su padrino, el gober Rubén Moreira, por adelantarse al fallo del tremendo tribunal estatal. Por cierto, ayer los dos gobers iniciaron una serie de recorridos en obras pendientes de todo el estado y arrancaron en el controvertido Teleférico, al cual se subieron para realizar el primer viaje, no sin invitar al obispo José Guadalupe Galván, por aquello de que intercediera por ellos ante el Creador para que todo saliera bien, no fuera a ser la de malas. Total, que la campaña continúa.

Y a propósito de gallos y campañas extemporáneas, cuentan que el polémico Gerardo García, alcalde panista de Monclova, sigue con la promoción de su figura con miras a lo que venga. Los subagentes vestidos de manteles dicen que el fin de semana pasado el "Gallo de Acero" organizó una pachanga con motivo de su cumpleaños que si bien no fue ostentosa y mucho menos echó la casa por la ventana, sí contó con la presencia de personajes interesantes como el alcalde de Saltillo, Isidro López, y la excandidata del mismo ayuntamiento, Esther Quintana, entre otros. Dicen que don Gerardo sigue muy instalado en la dinámica de la mesa política que creó el pastor nacional blanquiazul, Ricardo Anaya, para elegir al candidato a la gubernatura. Con la actitud de "aquí estoy para lo que se ofrezca", cuentan que el monclovense cruza los dedos no sólo para que se anule la elección, sino para que don Memo quede inhabilitado para contender en los eventuales comicios extraordinarios. O sea que García quiere apuntarse para el posible relevo, aunque tendría que medirse con el senador Luis Fernando Salazar, quien como sabemos se quedó enojado porque no le dieron a él la candidatura. De cualquier forma, dicen que el "Gallo" ya tiene plan B y que éste se llama senaduría, aunque, otra vez, tendrá que pelearla con otros suspirantes, incluso con el propio Anaya quien, de no obtener una segunda oportunidad en la gubernatura, seguro buscaría colarse en la elección federal de 2018, aunque tal vez por una pluri, para ya no batallar. Hay que ver si los que están en la lista de espera lo van a permitir.

En Durango, se comenta en los corrillos que Julio Castañeda, quien se desempeña como director de la rimbombante dependencia de Administración y Planeación en la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango, está aprovechando al máximo su cargo para beneficiar a amigos y prestanombres con la adjudicación de contratos de obras, mejoras, insumos y otras prerrogativas. Dicen que desde su llegada al cargo, el panista ha sido señalado por su irregular desempeño en la dependencia educativa, al grado de que ya se le aplicó una sanción de carácter administrativo por no atender las funciones que se le encomendaron y sí, en cambio, desarrollar otro tipo de actividades menos productivas para la dependencia, pero más redituables para él. Más recientemente han surgido los señalamientos en su contra por parte de quienes se han visto afectados con las decisiones que al frente de ese cargo, toma a favor de sus allegados en la contratación de servicios y adjudicaciones de obras, una labor que, dicen, lleva a cabo con el apoyo de la subjefa de Recursos Financieros de la propia Subsecretaría. ¿Será?







