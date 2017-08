No podemos dejar puntos en el camino: Néstor Araujo

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Preparar al máximo su próximo compromiso con la intención de conseguir el primer triunfo del torneo, es la intención de los Guerreros del Santos Laguna durante la actual semana, por lo que esta mañana realizaron una nueva sesión de entrenamiento en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo.

El defensor Néstor Araujo, baluarte de la zaga albiverde y quien tomó el rol de capitán del equipo ante la ausencia por lesión de Carlos Izquierdoz, compareció ante los medios de comunicación al terminar la práctica.

Néstor afirmó que el empate ya les sabe a muy poco, luego de las malas experiencias del torneo anterior y los dos primeros partidos del actual calendario: “es algo que debemos hablar, no podemos estar dejando puntos en el camino, tenemos que mejorar, estar muy atentos, sobre todo el torneo pasado nos empataban al final y ese tipo de cosas habrá que mejorarlas”, declaró.

Sin embargo, el defensor también de la selección nacional mexicana, sentenció que a los Guerreros no les incomoda el ser catalogado como el equipo más propenso al empate, ya que se enfocan en desempeño, más que en resultado: “no nos pesa nada, somos un equipo joven que se respalda en sí mismo, no se fija mucho en lo de afuera, aquí lo que importa es el cómo disputamos los partidos, luchar, pelear cada balón, entregarse, sin duda que desde el torneo pasado, hasta ahora, somos un equipo que luchamos, que no damos ningún balón por perdido y eso es lo importante, no nos importa qué tanto diga la gente o qué opina”, afirmó.





El defensor Néstor Araujo, baluarte de la zaga albiverde y quien tomó el rol de capitán del equipo ante la ausencia por lesión de Carlos Izquierdoz, compareció ante los medios de comunicación al terminar la práctica. (JESÚS GALINDO)

Etiquetas: santos lagunaLiga MX

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...