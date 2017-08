Se trata a Osorio como Trump a mexicanos, dice Héctor Moreno

CIUDAD DE MÉXICO.-

El defensa central de la Selección Mexicana de futbol, Héctor Moreno, lamentó el capítulo vivido por Juan Carlos Osorio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su regreso de la Copa Oro, y comparó el trato recibido por el técnico colombiano al que padecen los mexicanos en Estados Unidos, en particular desde la aparición de Donald Trump en el escenario político.

"Es triste que sea así por el tema de que, como mexicanos, hablando del tema político con Estados Unidos, nos quejamos de cómo se trata a los mexicanos en Estados Unidos por lo que pasa con Trump, pero en casa no ponemos el ejemplo de tratar a un extranjero de buena manera o con la mayor cordialidad posible", consideró Moreno, en una entrevista con el canal deportivo BeIn Sports.

"No es la mayoría, pero es ese pequeño grupo de gente y no viene al caso. Me encantaría que no pasara, que no vivamos esos episodios tan bochornosos", añadió el zaguero recién fichado por la Roma, quien así se une a las manifestaciones en apoyo a Osorio que otros integrantes del Tricolor, como Javier "Chicharito" Hernández, Oribe Peralta y Diego Reyes, han hecho públicas.

Moreno Herrera aseguró que es "decepcionante que se tengan que vivir ese tipo de situaciones; estamos expuestos a la crítica porque nuestro trabajo es de dominio público y aceptamos la crítica, pero no insultos".





