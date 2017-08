A 25 años de la muerte de 'Superman'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

En este 2017 se celebran 25 años de un cómic que marcó a miles de personas en el mundo, La muerte de Superman.

Corría el año de 1992. En el plano editorial se preparó lo que fue uno de los mayores éxitos de DC Comics. La crisis constante en las publicaciones amenazaba con el fantasma de la bancarrota, por lo que se ejecutó un movimiento arriesgado, pero exitoso.

En un mundo sin redes sociales, La muerte de Superman fue un hecho difundido por todos los medios de comunicación electrónica alrededor del planeta. Fue un suceso inédito acaparó los titulares de espacios informativos de cadenas importantes como ABC, CNN, NBC, e incluso internacionales como Televisión Española, la Rai e incluso Televisa.

De acuerdo con un comunicado de DC, la trama se entrelazó entre los diferentes títulos de Superman (Superman, Superman: The Man of Steel, The Adventures of Superman y Action Comics) así como el número 69 de Justice League of America.

“Doomsday”, un ser de origen desconocido (en ese entonces) sale de su prisión para destruir lo que se encuentre a su paso, por lo que el llamado “Hombre de acero” deberá de detenerlo a toda costa.

Una derrota costosa para la Justice League, dolorosas consecuencias para “Supergirl” y la destrucción de CADMUS; son sólo algunos de los hechos que acompañaron a la aventura que marcó un parteaguas en la historia moderna de los cómics.

El clímax de la saga llegó en Superman #75, número que agotó en tiempo récord, colocándose como el ejemplar más vendido de todos los tiempos, al venderse más de tres millones de copias, tan sólo en los Estados Unidos.





De acuerdo con un comunicado de DC, la trama se entrelazó entre los diferentes títulos de Superman (Superman, Superman: The Man of Steel, The Adventures of Superman y Action Comics) así como el número 69 de Justice League of America. (ESPECIAL)

Etiquetas: Superman

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...