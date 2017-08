Oficina de J Balvin da su versión de la cancelación en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

Luego de que el concierto de J Balvin no se llevara a cabo el pasado domingo en la Feria Nacional de Gómez Palacio, la oficina del cantante ha dado su versión de los hechos.

La empresa denominada Produce sin Estrés que tenía a su cargo el show del 30 de julio en La Laguna de Durango, emitió un comunicado en el que asegura que la feria incumplió en varios puntos importantes relacionados con la presentación.

“Produce sin Estrés lamenta informar que la presentación de J Balvin que se realizaría el pasado 30 de julio en las instalaciones de la Feria de Gómez Palacio, Durango, fue cancelada debido al incumplimiento de varias condiciones básicas e importantes de parte de la feria para dicha presentación”, explica la misiva firmada por el director de la compañía, Ricardo Valencia Chapa.

Valencia Chapa explica que la oficina del colombiano estuvo siempre disponible y en comunicación, “haciendo su mejor esfuerzo para lograr que la fecha se llevara a cabo, sin embargo, se dio aviso con suficientes días de anticipación que las condiciones proporcionadas para realizar la fecha no eran las óptimas comunicado así su cancelación”.

En el comunicado, el directivo agrega la situación se salió de sus manos así como del artista, quien lamenta no haber podido cantar ante sus fans laguneros.

Al medio día del domingo, la feria emitió un comunicado sobre la cancelación del show en la que los organizadores locales informaron que no habían tenido contacto ya con la gente de Balvin.

"Ante la falta de comunicación del artista conocido como J Balvin y la falta de certeza de su presentación en la ciudad de Gómez Palacio, Durango por respeto y atención al público se les informa... por causas ajenas a nuestra voluntad, el artista no realizará la presentación.

“De acuerdo a lo anterior hemos decidido interpretar esto como una NO PRESENTACIÓN en este momento, por lo que en tanto no haya una comunicación del representante del artista para negociar alguna opción conveniente para ambas partes no podemos emitir mayores detalles", se agregó en la carta.

Sigue la polémica por la cancelación del concierto de J Balvin en Gómez Palacio. (ARCHIVO)

