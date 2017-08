Inicia transición en estado de Coahuila

TRIBUNAL ELECTORAL NO HA CONFIRMADO EL TRIUNFO

En medio de una lucha legal por la gubernatura, inicia la transición del Gobierno de Coahuila.

El gobernador Rubén Moreira Valdez y el gobernador electo Miguel Riquelme encabezaron la primera reunión de trabajo del equipo de transición de entrega-recepción en el Gobierno de Coahuila.

La reunión se realizó en privado en el Palacio de Gobierno. Al concluir el encuentro, Moreira y Riquelme dieron un mensaje público en el salón Gobernadores. No se permitió realizar preguntas.

El primero en tomar la palabra fue Moreira Valdez quien indicó que su equipo está listo para proporcionar toda la información de su administración a Riquelme.

"Estamos listos para hacer una transición transparente. Desde hace más de un año nos hemos preparado para eso momento", felicito a usted (Miguel Riquelme) y a su equipo", dijo Moreira en su breve intervención de dos minutos.

Por su parte, Miguel Riquelme dijo que estar listo y preparado para iniciar un gobierno responsable a partir del primero de diciembre.

Lo anterior pese a que el Tribunal electoral no ha confirmado el triunfo, estando pendientes también la resolución a los recursos de impugnación realizados por el PAN, Morena y candidatos independientes.

Sobre el equipo de transición, Riquelme nombró como coordinador general a José María Frautro Siller, actual líder del Congreso Local, quien fungió como colaborador en la campaña electoral. Como secretario técnico en la coordinación general nombró a Luis Gurza, también diputado local.

RIQUELME MANTENDRá 'MONEDERO ROSA' A 17 días de haberse aprobado una multa por 918 mil pesos por la emisión de los llamados Monederos Rosas y de Inscripción, Miguel Riquelme reafirmó su compromiso de campaña y dijo que se mantendrá firme a esta promesa.

"Seguimos firme en los compromisos que hicimos en campaña. Seguimos firmes en el apoyo a la mujeres más vulnerables con el 'Monedero Rosa', a los estudiantes con el programa de 'Mi Tarjeta de Inscripción' para evitar así el pago de inscripciones, a los alumnos de la preparatoria pública estatal y Universidad pública estatal incluyendo la Universidad Autónoma de Coahuila", dijo Riquelme.

Las tarjetas denominadas Mi Monedero, Monedero Rosa y Tarjeta de Inscripción fueron catalogadas por el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, como un promesa ilegítima e inválida.

En campaña, Miguel Riquelme distribuyó un conjunto de tarjetas con las cuales realizaba la promesa de apoyos sociales una vez que se convirtiera en gobernador.

El Consejo General del INE aprobó sancionar esta conducta con 918 mil pesos, al establecer que se cruzó el territorio de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, pues con la repartición de estas tarjetas se recababan datos del elector o tutores de los jóvenes a quienes se les prometía el apoyo.

"La concatenación de promesas, de entregar las tarjetas llamadas monederos en un escenario de carencia social a cambio de datos para ser beneficiarios si el partido resultaba ganador, da una secuencia de condicionamiento de ayuda a cambio de votos y no es una promesa legitima", dijo Murayama en la sesión del Consejo General del 17 de julio donde se aprobó la sanción contra esta práctica.

Manifiesta confianza en tribunales

Luego de que Miguel Riquelme y Rubén Moreira informaran del inicio del proceso de transición, Guillermo Anaya Llamas, excandidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, manifestó su confianza en los tribunales y aseguró que Riquelme no será gobernador.

"Son muchos los indicios de los delitos cometidos por el principal operador del fraude, Rubén Moreira Valdez, quien en su momento será juzgado por intervenir ilegalmente en los comicios del pasado 4 de junio para tratar de imponer a su protector", dijo Anaya, quien aseguró confiar en las resoluciones de los tribunales e indicó que tanto el Tribunal Electoral de Coahuila, como el Tribunal Federal cuentan con todas y cada una de las pruebas "del robo del siglo que orquestó Moreira II".

"Estoy seguro que en su momento Rubén Moreira será juzgado por intervenir en las elecciones, sus acciones lastimaron a nuestra democracia, no estamos en Venezuela, afortunadamente la anulación es inminente y confiamos en que los tribunales actúen conforme a derecho", comentó.

Se refirió a una encuesta publicada a nivel nacional donde se especifica que la mayoría de los coahuilenses consideran que hubo fraude electoral, que apoyan una nueva elección y que da la ventaja a Anaya por 11 puntos sobre el candidato del PRI. Dijo que es un reflejo de lo que el Frente por la Dignidad de Coahuila ha venido manifestando, que la mayoría no votó por Riquelme, sino que la mayoría votó por un cambio.

Aseguró que seguirá luchando por un Coahuila sin corrupción, de la mano de la ciudadanía y de los excandidatos, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas.

"El Frente por la Dignidad dio pasos fuertes de la mano de los ciudadanos, no les vamos a fallar, no permitiremos que impongan a Moreira III y que siga la corrupción y la inseguridad en nuestro gran estado, Rubén no se librará de la justicia ni haciendo 100 fraudes", expresó.

'PRI está desesperado; busca legitimar a Riquelme'

Excandidatos a gobernador criticaron que el mandatario Rubén Moreira y el gobernador Electo, Miguel Riquelme hicieran pública la reunión de transición del Gobierno Estatal, ya que la elección de gobernador atraviesa por 44 impugnaciones en el Tribunal Electoral.

"Es un acto desesperado de Moreira para legitimar a Riquelme", dijo el excandidato a gobernador por Morena, Armando Guadiana.

"Tratan de confundir al electorado al decir que ya van a hacer la transición" y presentan a un equipo que son los mismos que mal gobernaron y dilapidaron los recursos públicos", agregó.

Plan La estrategia para la transición del Gobierno se basa en la creación de siete grupos de trabajos coordinados por políticos y académicos. Estos equipos se conformaron por siete grupos en los que trabajarán de la siguiente manera: La estrategia para la transición del Gobierno se basa en la creación de siete grupos de trabajos coordinados por políticos y académicos. Estos equipos se conformaron por siete grupos en los que trabajarán de la siguiente manera: ⇒ Coordinación: José Luis Flores Méndez, excandidato a diputado local por el distrito IV. Perdió la elección. ⇒ Secretaria técnica: Santos Garza, exlegisladora federal. ⇒ Coordinación: Tessy Guajardo Berlanga, excandidata a diputada local por el distrito III. Perdió la elección. ⇒ Secretario técnico: Mario Valdez Garza, regidor priista en Torreón. ⇒ Coordinación: Jacobo Pastor García Villarreal, especialista en políticas públicas. ⇒ Secretaria técnica: María del Carmen Ruiz Esparza, titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos. ⇒ Coordinación: Higinio González Calderón, rector UANE. ⇒ Secretario técnico: Rogelio Ramos Oranday, integrante del Cluster Automotriz. ⇒ Coordinación: Fernando Gutiérrez Pérez, exegislador y expanista. ⇒ Secretario técnico: Francisco Miguel Aguirre Farías, actuario del Banco de México. ⇒ Coordinación: Javier López Denigris, empresario. ⇒ Secretario técnico: Jesús Ochoa Galindo, secretario de Educación. ⇒ Coordinación Fernando Purón Johnston, alcalde de Piedras Negras. ⇒ Secretario técnico: Miguel Mery Ayup, excandidato alcalde de Torreón, perdió la elección.

Proceso. Al concluir el encuentro, Moreira y Riquelme dieron un mensaje público en el salón Gobernadores.

