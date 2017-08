Falta de dinero frena Paseo de la Acequia

ARRANCAR DE NUEVO EL PROYECTO NO ES PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO

El proyecto de creación de un Centro Cultural en Lerdo nombrado por el Gobierno del Estado de Durango en el año 2016 como Paseo de la Acequia en la pasada administración estatal, no fue ejecutado por falta de recursos asignados para el mismo.

Este proyecto contemplaba un paseo turístico sobre la zona de la acequia de la calle Coahuila, misma que fue empedrada años atrás y posteriormente embellecida con la plantación de palmas.

Tampoco en el presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal 2017 se menciona alguna asignación de recursos.

El Ayuntamiento de Lerdo había solicitado en 2016, el apoyo del Gobierno del Estado para la creación del Centro Cultural Lerdo, en el área conocida como los lavaderos, misma que se localiza en la avenida Juan E. García y calle Pino Suárez, así como un paseo turístico sobre el empedrado de la acequia de la calle Coahuila.

El Ayuntamiento solicitaba 16 millones de pesos para iniciar con las primeras acciones, pero en base a la justificación del proyecto el Estado, se consideraba necesaria la inversión de seis millones más para formar una bolsa de 22 millones de pesos.

El entonces director de Obras Públicas y Urbanismo de Lerdo, Arturo Rodríguez de León confirmó que estas acciones habían sido avaladas ya por las autoridades estatales.

El proyecto consideraba que la calle no sería cerrada luego de convertirlo en un paseo turístico y tampoco se afectaría en nada la acequia de Coahuila, que en dado momento sirve para el desfogue de lluvias.

El objetivo es que funcionara como un espacio cultural. En el lugar conocido como los lavaderos se haría una velaria chica.

No obstante, al final, el Gobierno del Estado no dispuso de estos recursos y por tal motivo no fueron asignados a Lerdo, lo que detuvo la obra.

Este proyecto no se ha retomado por la actual administración municipal porque se han detectado necesidades prioritarias en materia de obras de drenaje, agua o pavimentación hacia donde se han enfocado las gestiones de recursos con el Gobierno federal y estatal.

Detalles Se buscaba tener un espacio para promover las artes y la cultura en el paseo de la acequia: Se buscaba tener un espacio para promover las artes y la cultura en el paseo de la acequia: ⇒ Contaría con una velaria. ⇒ Se haría un paseo turístico por la acequia de la calle Coahuila. ⇒ Se estimó un recurso de 22 millones de pesos.

Ubicación. El Centro Cultural se crearía en el área conocida como los lavaderos.

Prioridades. El Municipio se enfocará en aplicar los recursos a obra pública.

