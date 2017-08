Rafa Figueroa, contento de regresar a su 'casa'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Uno de los jugadores más emblemáticos en la historia reciente de los Guerreros del Santos Laguna está de regreso. Se trata de Rafael Figueroa, quien tras finalizar su etapa como futbolista profesional, volvió a la institución albiverde para comenzar su carrera como auxiliar en el cuerpo técnico de Santos Laguna en su categoría Sub-15.

Quien fuera un aguerrido defensa y siempre mostró gran amor por la camiseta albiverde, inicia así su trayectoria fuera del campo de juego, pretendiendo convertirse en director técnico.

"La verdad estoy muy contento, creo que uno se va preparando para eso, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer la carrera de entrenador, hoy se me presenta esta oportunidad de regresar a la institución después de mi carrera futbolística, siendo muy sincero, la verdad estoy muy contento, era algo que quería, trabajar con fuerzas básicas, la verdad es que estoy agradecido y muy contento de estar en esta gran institución", dijo.

"Rafa", como lo llamaban sus compañeros y lo reconoce la afición santista, no olvida todo lo que le entregó Santos Laguna para desarrollarse como futbolista y ahora busca retribuir algo al "equipo de sus amores".

"Soy privilegiado de volver, estuve muy contento cuando jugué en esta institución, ahora en esta nueva etapa, pues más. Es un club al que quiero mucho y al que le estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado, ojalá que ahora como auxiliar de la Sub-15 pueda darle a los muchachos un poquito de la experiencia que me llevó a estar en primera división, eso me tiene contento", sentenció.

Figueroa está en el equipo de trabajo encabezado por Édgar Urquizo.

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...