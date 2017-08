Culpa Mantenimiento al Simas por 'baches'

DEBERíA SER MATERIAL NUEVO PARA QUE RELLENO SEA COMPACTO: SIMV

El siglo de torreón

Para el director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) Juan Antonio Navarro del Río, el Simas realiza mal los bacheos en sus obras de reparación de redes de servicio.

Y es que asegura que utiliza el mismo material que saca del lugar donde hace la reposición de fugas de agua o drenaje, en la fase de rellenar y tapar los pozos.

Asegura que debería ser material nuevo para que el rellenado sea más compacto.

Aunado a eso, no se compactan bien los rellenos de manera que al colocarle la mezcla asfáltica, se mantenga la superficie uniforme.

"La deficiente calidad de los trabajos que realiza la gente del Simas o las empresas que contrata para estas obras, es la causa por la que provoca que surjan baches".

El SIMV no puede arreglarlos porque el Simas tiene presupuesto propio para ello y cuenta con el servicio de empresas que está en posibilidad de contratar, señala Navarro del Río.

Navarro se refirió específicamente en esta ocasión a los trabajos realizados a la altura del Nudo Mixteco, en el bulevar Independencia carril sur.

"Los trabajos fueron recientes, nosotros no los hicimos, pero con apenas una lluvia ligera y el paso de los vehículos ya provocó hundimientos que se harán cunetas si no se reparan. Si no se compactan bien con sus bailarinas y todo, es un trabajo que aparentemente queda bien, pero al pasar los días se empieza a dar las fallas".

Dice que es una área como de 150 metros.

Dice que el SIMV no trabaja de forma coordinada con el Simas, precisamente porque trae su propio personal contratado especialmente y se supone que se supervisan los trabajos.

Y como el caso del bulevar Independencia no es el único, Navarro del Río anunció que dentro de la campaña de bacheo que hoy martes comenzará en varias colonias del norte de la ciudad, entre ellas, La Moderna, El Arenal, "empezaremos a levantar un censo o bitácora de la cantidad de baches que corresponden a trabajos realizados por el Simas".

Señala que con fotografías y ubicación de los mismos, "se las entregaremos al Simas para que los repare porque donde nosotros vamos trabajando no podemos arreglar unos y que los otros se queden así".

En lo sucesivo, se realizará este registro también para notificarle al organismo operador ya que en los trabajos de colocación de nueva carpeta, "es necesario que se arreglen los desperfectos de colectores, antes de pavimentar de manera que no se tenga que abrir para reparar", según Navarro.

El siglo de torreón / Ramón Sotomayor

Mala calidad El SIMV señala mala calidad en trabajos. El SIMV señala mala calidad en trabajos. ⇒ Se hará registro de baches causados por obras de reparacion del Simas. ⇒ Se documentará con fotografías y direcciones. ⇒ Es para pedirle al Simas que los repare y poder colocar nuevas carpetas. ⇒ Simas tiene empresas encargadas.

Recientes. Según el SIMV, Simas hizo recientemente reparaciones en redes situadas en bulevar Independencia, luego rellenó y compactó. El lugar presenta hundimientos por el mal trabajo.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...