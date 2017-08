Deja su cargo jefe de Comunicación de EU

LAS CRíTICAS Y EL ESCáNDALO POR LOS INSULTOS CAVARON SU 'TUMBA'

Anthony Scaramucci solo duró 10 días como jefe de comunicación de la Casa Blanca, tan poco tiempo que, incluso, nunca llegó a ejercer el cargo que hoy martes debía asumir oficialmente.

El arrogante exbanquero de Wall Street reconvertido en portavoz de Donald Trump fue fulminado, una muestra de la toxicidad que desprendía una figura demasiado altisonante e irreverente en una administración Trump que está ahora sedienta de disciplina.

Tras el tumultuoso fin de semana, iniciado por la renuncia al puesto de jefe de gabinete de Reince Priebus, el último gran nombre del aparato del Partido Republicano que quedaba en el ala oeste de la Casa Blanca, Trump quiere una nueva era alejada del caos. A cargo del timón puso a John Kelly, un general reputado y disciplinado que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Seguridad Nacional, encargado entre otras cosa de las políticas migratorias.

Minutos después de tomar posesión Kelly dio el primer golpe sobre la mesa, marcando terreno y dejando claro que, bajo sus órdenes no tolerará ningún tipo de disidencia. Scaramucci, el hombre que había llegado para ser la nueva imagen del trumpismo, fue fusilado sin compasión. El ya exjefe de comunicación comenzó a cavar su tumba mucho antes, con una infesta entrevista en "The New Yorker" en la que no escatimó en insultos a sus colegas de administración. De Priebus, por ejemplo, dijo que era un "jodido paranoico esquizofrénico".

A Donald Trump al principio le hizo gracia, amante del ataque directo, de la lealtad y de que alguien le hiciera el trabajo sucio para deshacerse de Priebus.

Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las críticas y el escándalo generado ante los insultos de Scaramucci se apilaban en el Despacho Oval.

Trump se enfadaba cada vez más, y quedó clara que la necesidad de un cambio radical era cada vez más urgente. Kelly se encargó del resto.

Especulan La Casa Blanca no aclaró: La Casa Blanca no aclaró: ⇒ Si fue una dimisión o un despido escondido en una petición de renuncia. ⇒ 'El presidente sintió que los comentarios de Anthony fueron inapropiados' dijo Sarah Huckabee.

Se va. Scaramucci tiene el dudoso honor de ser el funcionario que menos tiempo ha durado.

