No es necesario reforzar seguridad tras hechos del fin de semana: Mando Especial

Luego de la Reunión de Indicadores de Incidencia Delictiva, el Mando Especial Juan Manuel Díaz Organitos aseguró que no es necesario realizar un reforzamiento en cuanto a la seguridad pública ya que la atención es permanente.

Lo anterior, con relación al enfrentamiento registrado la madrugada de este domingo en la colonia Eduardo Guerra y en el que fue abatido un presunto líder delincuencial.

“Es muy importante que se diga que no responde a coyuntura de algún evento, todo es permanente no hay reforzamiento, es muy importante alguno tiene más atención pero no implica mayor reforzamiento”.

Señala por lo que respecta a la muerte de tres mujeres en diferentes hechos y según reportes de las corporaciones policiacas, ocurridas entre sábado y domingo "como se ha dicho todo se pone sobre la mesa, se están analizando, se están atendiendo, hay respuesta de la autoridad, hay aún análisis caso por caso, la atención es permanente”.

Dice que en las reuniones de seguridad que se realizan semanalmente, “estamos presentes las instancias para complementar lo que corresponde y cada quien haciendo su parte".

Juan Manuel Díaz Organitos expresa que "la sociedad lagunera debe estar consciente que las autoridades, de todos los niveles de gobierno están trabajando... es importante que sepan que estamos trabajando y analizando caso por caso, ocurren en contextos diferentes, lo mismo las áreas de investigación y se revisa todo para tomar decisiones”.

El Mando Especial de La Laguna aseguró que la atención es permanente. (FERNANDO COMPEÁN)

