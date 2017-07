Las drogas llevan hasta el homicidio

UNA MUJER, CON AYUDA DE OTRAS PERSONAS, MATó A SU PADRE

"Ve√≠a como a mi mam√° le sal√≠an caras de su cuerpo y empec√© a golpearla para quitarle esas caras, cuando se me baj√≥ la droga ya la hab√≠a matado"; "no ten√≠an nada en contra de mi vecina, s√≥lo abus√© de ella a pesar de que era de la tercera edad y despu√©s la mat√©"; "mi hija no hizo la tarea, pero como yo andaba drogada me enoj√©, la golpe√© y la asfixi√©, despu√©s dije que se hab√≠a suicidado". Estos son algunos de los casos en los que el grupo de Homicidios de la Fiscal√≠a del Estado de Durango ha logrado desenmara√Īar las coartadas de los asesinos adictos y los ha mandado a prisi√≥n.

De acuerdo con la informaci√≥n proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad P√ļblica, del primero de enero hasta el 30 de junio del presente a√Īo, en el estado de Durango se registraron 113 homicidios dolosos, siendo la mayor√≠a de estos perpetrados por proyectil disparado por arma de fuego, con un total de 66; mientras que por arma blanca se contabilizaron 13, y los 34 restantes fueron ocasionados por otras v√≠as, como golpes y asfixia.

En lo que corresponde la capital duranguense, de acuerdo con las carpetas de investigaci√≥n abiertas por la Coordinaci√≥n de Ministerios P√ļblicos por el delito de homicidio, se registraron 11 homicidios ocasionados por armas de fuego, dos por armas blancas, y los nueve restantes por otra v√≠a.

ASESINOS Y DROGAS

Una de las drogas que cada vez se est√° siendo m√°s com√ļn su uso en Durango es la conocida como el cristal y a pesar de que los especialistas aseguran que la ingesta de este estupefaciente, debido a su alta adicci√≥n, puede matar al que la consume. Los datos revelados por el comandante Ram√≥n Orozco, jefe del grupo de Homicidios de la Polic√≠a Investigadora de Delitos (PID), se√Īalan que no s√≥lo mata al que la ingiere.

El entrevistado comentó que en más del 40 por ciento de los asesinatos esclarecidos se logró descubrir que los homicidas estaban bajo los influjos de las drogas, especialmente del cristal.

Algunos de los homicidas adictos tratan de desviar la atención de los agentes investigadores y se buscan una coartada para no ser descubiertos; sin embargo, al reunir las pruebas suficientes y cumplimentar la orden de aprehensión se sienten sorprendidos, ya que no recuerdan completamente lo que pasó, sólo se acuerdan de algunas partes, pero ya con las evidencias reconocen que cometieron el crimen.

MATARON A SU MADRE

El pasado mes de marzo, un joven de 20 a√Īos de edad, bajo los efectos de las drogas, le meti√≥ varias cuchilladas a su mam√°, en un domicilio del fraccionamiento FSTSE, al nororiente de la ciudad de Durango, misma que dej√≥ de existir minutos m√°s tarde en un hospital. El homicida ya fue sentenciado.

Otro joven, que sufri√≥ un episodio de alucinaci√≥n por el consumo de cristal, ve√≠a que a su madre le sal√≠an caras de su cuerpo, por lo que empez√≥ a golpearla para quitarle esas caras, pero cuando "despert√≥" ya la hab√≠a matado. En este caso el homicida se llev√≥ al cuerpo de su mam√° y lo "tir√≥" en despoblado, pero a√ļn as√≠ a final de cuentas fue descubierto por los investigadores y ahora est√° preso.

CONFABULACIóN

Otro de los casos, suscitado este mes, fue el homicidio de un se√Īor de 79 a√Īos de edad en el fraccionamiento Huizache, y tras realizar las indagatorias correspondientes se logr√≥ descubrir que fue su propia hija, en complicidad de otras tres personas las que llevaron a cabo el crimen, tambi√©n relacionado con el consumo de drogas.

'SUICIDó' A SU HIJA

En la colonia Cielo Azul se report√≥ el suicidio de una ni√Īa de nueve a√Īos de edad, y los agentes del grupo de Homicidios procedieron a realizar la indagatoria correspondiente, sin embargo empezaron a notar algo raro en el caso, pues la madre de la menor, quien era adicta a las drogas, empez√≥ a contradecirse en sus declaraciones.

Las pruebas forenses, declaraciones de otros familiares y las evidencias halladas en el lugar, arrojaron que hab√≠a sido la se√Īora la que golpe√≥ a su hija por no haber hecho la tarea y posteriormente, al creer que estaba muerta la colg√≥ y se√Īal√≥ que se hab√≠a suicidado. La ni√Īa minutos m√°s tarde muri√≥ en un hospital y la madre qued√≥ detenida por el presunto delito de homicidio.

Grados de complejidad

Entre las investigaciones por homicidio de cual tipo, existen casos de alto grado de complejidad, entre ellos los cr√≠menes llamados "por encargo", es decir aquellos en los que una persona le paga a otra para que mate a la v√≠ctima o v√≠ctimas. En los √ļltimos meses se han presentado varios homicidios por este tipo.

Las autoridades policiacas afirman que la dificultad para esclarecer estos hechos es porque el occiso no tiene una relación directa con el autor material del crimen, prácticamente nunca se han visto.

Tambi√©n se han presentado casos de baja complejidad. Hay asesinos, se√Īalas las autoridades policiales, que son puestos a disposici√≥n del Ministerio P√ļblico de inmediato, cuando se suscita una ri√Īa y ambos son trasladados al hospital, donde uno de los participantes muere y el otro pr√°cticamente queda detenidos en ese mismo momento.

O cuando existen muchos testigos y se√Īalan en el mismo lugar y en el mismo momento al homicida, eso ayuda mucho para recabar las pruebas del delito, a√Īadi√≥.

Cr√≠menes. Durante los primeros seis meses del presente a√Īo se contabilizaron 22 homicidios en la capital duranguense, en su mayor√≠a por arma de fuego.

