Por fin concluye el bulevar Cipreses

Hace aproximadamente 15 días concluyó -ahora sí- la obra metropolitana del bulevar Cipreses, misma que fue inaugurada por el exgobernador Jorge Herrera Caldera sin contar con alumbrado público y abierta al flujo vial pese a que había algunos postes en medio de un carril, lo que la hacía además peligrosa para los conductores.

Según informes de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), esta obra ya cuenta finalmente con el alumbrado necesario y además se mejoró la imagen urbana. Actualmente sólo falta realizar el trámite del acta de entrega-recepción.

"El gobernador José R. Aispuro nos ha indicado que todas las obras deben quedar al 100 y que si hay algo que deba corregirse se realice, incluso él mismo durante sus giras en La Laguna acude personalmente a ver las obras", dijo José Froylán García, delegado regional de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope).

El funcionario informó que la obra tiene un costo de 9 millones 733 mil pesos debido a un convenio adicional que incluye las obras del alumbrado e imagen urbana que es arreglo de árboles y otros detalles.

"Se retrasó porque faltaba un permiso con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", dijo el funcionario. La empresa a cargo es Obras Civiles de La Laguna.

El Siglo informó que fue en junio del año pasado cuando fue inaugurado el bulevar Cipreses en Lerdo, una obra civil que se realizó con recursos del Fideicomiso del Fondo Metropolitano (Fifome) del 2015; no obstante, el alumbrado no fue incluido en el mismo paquete de obras de ese año, por lo que se inauguró sin contar con ellas. Dicha obra consistió en colocación de la estructura del pavimento, cordonería, señalización y banqueta. Sin embargo, no se presupuestó el alumbrado.

Esta vialidad que es de nueva creación y que busca lograr la conectividad entre vías principales y primarias. Se construyó por completo nuevo, ya que existía en la traza rectora de Ciudad Lerdo, es decir, sí estaba contemplado, pero anteriormente el terreno era terracería y cerca hay centros recreativos (quintas) y bodegas.

El objetivo con este bulevar es dar salida a las vialidades del Centro de Lerdo a una rápida que es el periférico y a una vialidad primaria como es el bulevar Las Cruces.

En la zona la CFE retiró algunas "retenidas", que son postes con cables que no tienen energía, pero sirven para detener a otros postes que sí llevan.

Bulevar El bulevar conecta el periférico con Lerdo y Gómez Palacio. El bulevar conecta el periférico con Lerdo y Gómez Palacio. ⇒ La obra civil costó 7.5 millones de pesos de recursos del 2015. ⇒ Con recursos del 2016 se mejoró la imagen urbana y se colocó el alumbrado. ⇒ Se realizará el acta de entrega-recepción.

Bulevar. Tras haber sido inaugurada la obra la primera vez hubo necesidad de remover postes "retenidas" de la CFE.

