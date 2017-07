Se sobrepone Vettel a todo y gana en Hungría

AP

- Sebastian Vettel se sobrepuso a una serie de problemas con la dirección de su Ferrari y ganó ayer un tenso Gran Premio de Hungría, para extender a 14 puntos su ventaja en el campeonato mundial respecto de Lewis Hamilton, de cara al receso de mediados de año en la temporada.

El alemán, cuatro veces campeón de la Fórmula Uno, consiguió una buena salida desde la posición de privilegio, y evitó que su compañero de escudería Kimi Raikkonen lo rebasara en una larga recta antes de la primera curva.

En la pista Hungaroring, donde rebasar suele ser una tarea complicada, el finlandés Raikkonen tuvo pocas oportunidades de tomar la punta después de eso.

Pero Vettel fue afectado por el problema de dirección durante más de media carrera. Ello permitió que los Mercedes se acercaran a Vettel y a Raikkonen, quien debió moderar la velocidad ante las complicaciones del alemán.

"Me siento como si estuviera en la Luna. Fue una carrera realmente difícil. No podía más", comentó Vettel. "La dirección comenzó a desviarse hacia los costados, y fue empeorando".

Con todo, Vettel conservó la punta y se llevó su 46ta victoria de por vida. Raikkonen defendió su puesto para que Ferrari hiciera el 1-2.

"Sentí que algo no andaba bien desde que colocamos el auto en la parrilla de salida. El volante no permanecía derecho, se desviaba a la izquierda", relató Vettel. "No tenía margen de error. Sentí como si la carrera hubiera sido más larga".

Raikkonen se valió de su experiencia para resistir el embate de Hamilton, quien terminó cuarto, detrás de su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas.

Poco antes, el finlandés Bottas permitió que Hamilton lo rebasara, a fin de atacar a los Ferrari. Cerca de llegar a la meta, en una muestra de deportivismo, el británico abrió espacio para que Bottas lo pasara.

"El equipo me prometió que podríamos intercambiar lugares de nuevo. Cumplió con su promesa, y eso me alegra mucho", indicó Bottas, quien marcha 33 puntos detrás de Vettel en la temporada. "No creo que todos los compañeros hubieran hecho ese cambio cuando tienen posibilidades de llegar al podio".

En Red Bull, por ejemplo, no hubo tanto compañerismo. Max Verstappen se ubicó quinto, luego de sacar de la carrera a su compañero Daniel Ricciardo en la primera vuelta.

La participación de Ricciardo terminó tras el contacto en la segunda curva. El auto de seguridad ingresó en la pista durante algunas vueltas, mientras el bólido era remolcado hacia los fosos.

"¿Me golpeó el que creo que fue?", preguntó asombrado el australiano, en la comunicación por radio con su escudería.

Fue un gran golpe para Ricciardo, quien había subido cinco veces al podio en las seis carreras anteriores. Al mirar la repetición del choque en el garaje de su equipo, Ricciardo permaneció serio al confirmar que su compañero fue el responsable.

"Por decir lo menos, esta conducta fue propia de un amateur", dijo Ricciardo después de la carrera.

Christian Horner, director de la escudería, dijo que Verstappen se había disculpado con el equipo y lo haría ante Ricciardo, en privado. Verstappen fue sancionado con 10 segundos por el incidente, lo que ayudó a la causa de Hamilton.

El mexicano Sergio Pérez ocupó el octavo puesto, uno encima del otro piloto de Force India, Esteban Ocon.

"Es el receso de verano, finalmente. Hice una mejor carrera de la que esperaba", manifestó "Checo" Pérez en un video difundido por la cuenta de Force India en Twitter. "Probablemente fue el peor fin de semana que he tenido en términos de velocidad y de sentirme cómodo con el auto. Así que es bueno ir a casa después de conseguir algunos buenos puntos para el equipo".

La campaña se reanuda el 25 de agosto, con el Gran Premio de Bélgica.

202

Tiene Sebastian Vettel en la cima de la clasificación, por 188 de Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel busca su quinta corona del máximo circuito del automovilismo. (AP)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...