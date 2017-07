Se quedan con las ganas de ver a J. Balvin

Archivo

Desde hace algunos días comenzó a circular en las redes sociales una imagen que aseguraba que el concierto que J. Balvin ofrecería ayer en la Feria Nacional de Gómez Palacio se había cancelado, lo cual se volvió realidad.

Pocas horas antes de que el intérprete de Ginza y 6 AM deleitara a los laguneros, la feria emitió un comunicado sobre la cancelación del show, la cual sería la carta fuerte en cuanto a eventos musicales de dicha festividad.

"Ante la falta de comunicación del artista conocido como J. Balvin y la falta de certeza de su presentación en la ciudad de Gómez Palacio, Durango por respeto y atención al público se les informa... por causas ajenas a nuestra voluntad, el artista no realizará la presentación", se publicó en el comunicado.

De acuerdo a lo anterior hemos decidido interpretar esto como una NO PRESENTACIÓN en este momento, por lo que en tanto no haya una comunicación del representante del artista para negociar alguna opción conveniente para ambas partes no podemos emitir mayores detalles", se agregó en la carta.

Asimismo se informó que la empresa Boletea devolverá el dinero a las personas que hayan comprado sus boletos y aseguraron que en cuanto se tuviera más información se daría a conocer.

"Por medio de este medio pedimos disculpas por los inconvenientes que esto genere, por su comprensión y atención, Muchas Gracias", cerró el comunicado.

Actualmente, José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del reguetonero, se encuentra en la promoción de su más reciente sencillo titulado Mi Gente.

No viene. El reconocido reguetonero colombiano J.Balvin no se presentó ayer en la feria como se tenía planeado.

