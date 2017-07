Solicitarán alerta de género en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Será esta semana cuando la Red de Mujeres de La Laguna se presente en el Instituto Nacional de la Mujer para entregar un diagnóstico del municipio de Torreón y solicitar la Alerta de Género para esta ciudad, que según la agrupación, registra 48 feminicidios del año 2013 al 2017.

"Es el mismo documento que dejamos en Derechos Humanos (en Saltillo), pero ahora, ahí sí va a empezar el proceso. Las autoridades no quieren para nada la Alerta de Género porque la alerta dará datos que dejarán muy mal parados al Gobierno de Coahuila y de Torreón", dijo Ariadne Lamont, integrante de la Red.

Para la asociación, la cifra oficial de 12 feminicidios que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) mantiene en La Laguna, es debido a que no están siguiendo el protocolo adecuado para investigar las muertes violentas de mujeres.

"Hay dos protocolos, uno es el protocolo Latinoamericano y el otro es el judicial, pericial y policial de la PGJ, ellos están obligados a seguir cualquiera de los dos, los tienen que adecuar a las condiciones de Coahuila, de Torreón, nosotras estamos seguras que no lo hacen, mira, si aparece una niña de 15 años semidesnuda, en una casa abandonada, toda golpeada con un palo clavado en el ojo y ellos dicen que eso no fue feminicidio, pues están mal", afirmó Lamont. El hecho en mención, ocurrió en febrero de este año, en la colonia Loma Real de Torreón.

La Red, señaló que la recolección de datos respecto a las muertes de mujeres, fue muy difícil y "con un chorro de trabas". "Vimos que si queríamos buscar un banco de datos en la PGJEC no lo hay, en su página no encuentras las cifras de mujeres muertas, de qué murieron, cómo las encontraron, en qué lugares mueren. También encontramos muchas declaraciones muy 'burras' de las autoridades, diciendo que eran crímenes pasionales que aquí no hacía falta la Alerta de Género porque no se mueren tanto las mujeres como en Juárez o el Estado de México".

Durante tres días, el Instituto tendrá que analizar el documento para ver si aceptan la petición o la rechazan. De aceptarla, tendrán 5 días para nombrar un grupo de expertos el cual tendrá 30 días para acudir a la ciudad de Torreón y hacer una indagación con conjunto con la CDHEC, las víctimas y organizaciones civiles.

Será después que la mandarán a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobierno, la cual de aceptar el documento emitirá una recomendación al Gobierno de Coahuila. De aceptar la recomendación, el Gobierno de Coahuila se dedicaría a realizar las recomendaciones, sin embargo, en caso contrario, se declararía una alerta de género.

Reporte Del año 2013 al 2017: Del año 2013 al 2017: ⇒ La Red de Mujeres de La Laguna cuenta con un reporte de 48 feminicidios. ⇒ En recientes días, la PGJEC, dijo que tiene un registro de 12 casos en La Laguna. ⇒ El Instituto Nacional de la Mujer, será quien acepte o no, la solicitud de la Alerta de Género, promovida por la agrupación lagunera.

Diagnóstico. Recientemente, la Red de Mujeres de La Laguna, presentó un documento ante Derechos Humanos, en Saltillo.

