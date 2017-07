Detectan liquidez débil e inversión reducida

FITCH RATINGS DESTACA SITUACIóN EN COAHUILA

EL SIGLO DE TORREÓN

La calificadora Fitch Ratings detecta liquidez débil en deudas no bancarias e inversión reducida en obras públicas realizadas con recursos estatales en Coahuila.

Además, en su último reporte, emitido el 27 de julio, la calificadora identifica posibles contingencias en el mediano plazo por las erogaciones por pensiones no fondeadas.

Desde el inicio del sexenio, el Gobierno de Coahuila no ha informado la deuda no bancaria o pasivo circulante. No obstante, ha solicitado créditos bancarios a largo y corto plazo para liquidar estos pasivos.

El primer crédito bajo ese argumento fue en mayo del 2015, cuando se contrataron tres líneas bancarias con Multiva, Inbursa y Bansi por un monto total de 2 mil 500 millones de pesos. En ese caso se indicó que el recursos se utilizaría para pagar deuda con proveedores heredada por la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres. Este crédito es a largo plazo.

El segundo crédito para solventar pasivo circulante se solicitó en este mes con el Banco Multiva por un monto de 350 millones de pesos a pagarse al 31 de agosto.

A través de una revisión en los informes financieros de la Secretaría de Finanzas, se ha detectado rezago en el rubro de obra publica con recursos estatal, del 2011 al 2016.

En los informes presentados por la Secretaría de Finanzas se muestran inversiones que no superan los 150 millones de pesos al mes.

El sexenio inició en diciembre de 2011. A partir de ese año la Secretaría registra subejercicio.

En 2012 se contó con un presupuesto de 4 mil 298 millones de pesos, se ejercieron el 80 % al cierre del año.

En 2013, el presupuesto fue de 4 mil 892 millones y gastaron el 72 %.

En 2014 se presupuestaron 3 mil 480 millones de los cuales los recursos ejercidos fueron del 40 %.

En 2015, tuvieron un presupuesto de 2 mil 734 y se reportó el uso del 40 %.

