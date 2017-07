Guerreras debutan con triunfo en la Liga MX

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH.- Las Guerreras del Santos Laguna iniciaron con el pie derecho su historia dentro de la Liga MX Femenil, al vencer ayer a las Esmeraldas del León por marcador de 2 goles a 1, ante una buena asistencia de espectadores en la cancha 2 del TSM que contó con una mañana nublada, perfecta para la práctica del balompié.

La primera alineación histórica de Santos Laguna femenil, fue con Jennifer García en el arco, María Núñez, Blanca Rodríguez, Marcela Guerra, Brenda López, Brenda Guevara, Yahaira Flores, Joseline Hernández, Nancy Quiñones, Ana Yassin y Aidé Pérez, todas dirigidas por Armando Pedroza.

Blanca Rodríguez, capitana del equipo albiverde, convirtió el primer gol del partido y de la historia de Santos Femenil apenas al minuto 4 con un certero cabezazo, luego de un tiro de esquina por la punta de la derecha, ejecutado de gran manera por Nancy Quiñones. Unos instantes más tarde, Joselin Hernández amplió la ventaja de las Guerreras al aprovechar un pase filtrado y definir de manera certera con un tiro cruzado, ante la marca pegajosa de una defensa rival y de la salida de la guardameta.

Durante el resto del primer tiempo, las visitantes se volcaron hacia la portería santista, generando oportunidades de peligro, pero que fueron bien contenidas por la zaga albiverde. La defensora central Blanca Rodríguez nuevamente dio de qué hablar en el partido, pero en esta ocasión desde su portería, salvando el balón con un cabezazo sobre la línea de meta, con el que impidió el descuento momentáneo de las Panzas Verdes. La guardameta Jennifer García apareció con un vuelo espectacular, luego de un disparo de larga distancia, atajada que le negó a León la posibilidad de descontar al minuto 38.

Luego de dar varios avisos, León se acercó en el marcador durante el segundo tiempo, gracias a una magistral anotación de San Juana Muñoz, quien colgó su zurdazo en el ángulo superior de la portería santista. Muy insistente estuvo por la banda izquierda Marisol Luna para tratar de conseguir el empate en el tanteador, pero uno de sus disparos fue bien atajado por Jennifer García y en un ensayo desde la frontal izquierda del área, en tiro libre, estrelló su remate en el travesaño, salvándose el equipo de casa. Las Guerreras supieron soportar el agobio visitante y mantuvieron su portería sin mayor daño para preservar la victoria y llevarse los aplausos de sus seguidores.

Muy satisfecho del desempeño de su equipo, se mostró el entrenador Armando Pedroza, quien resaltó la gran actitud mostrada por sus jugadoras y celebró que pudieron reponerse a varias ausencias por lesión para mostrar la casta y salir victoriosas: aunque no era una obligación, sí era importante ganar, las muchachas hicieron un gran esfuerzo, claro que el rival cuenta y al final nos apretó, pero salvo detalles que tenemos que trabajar concretamente, creo que el resultado es muy bueno. A mí no me gusta decirlo, porque puede sonar a excusa, pero tenemos 6 jugadoras lesionadas, de las cuales 4 son regulares en nuestras alineaciones, pero le damos la misma importancia a todas las jugadoras y quienes hoy debieron suplir esas ausencias, demostraron que tienen el nivel", señaló.

Pedroza y sus muchachas tienen aspiraciones de convertirse en un equipo protagonista, superar de buena manera la fase de grupos y pelear por ser las primeras campeonas de la Liga MX femenil: "nosotros empezamos de cero, las chicas son totalmente amateur, no estaban acostumbradas a un entrenamiento de alto rendimiento, ahora lo estamos haciendo, pero me tiene tranquilo el saber que este grupo, a futuro le va a dar muchas satisfacciones a la gente", sentenció.

Las albiverdes dieron la primera gran satisfacción a los aficionados que asistieron al TSM. (Jesús Galindo)

