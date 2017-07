Chivas y Cruz Azul se reparten puntos

Agencias

- El considerado "juego de la jornada" no pudo ser lo que se esperaba. Cruz Azul y Chivas igualaron 1-1 en el Estadio Azul en un partido de pocas emociones.

Arrancó el partido y ambos equipos tuvieron un titubeante inicio. Fue hasta el minuto 30 cuando se abrió el marcador.

Con un poco de fortuna, Rafael Baca aprovechó un rebote en el área rojiblanca tras un buen desborde del español Édgar Méndez: el mediocampista celeste sacó un disparo esquinado que se coló en el fondo de la red.

Las cosas parecían pintarse celeste para la segunda mitad. Con la ventaja en el marcador y ligero dominio, Cruz Azul lucía cómodo en la cancha.

Sin embargo, al 64, Rodolfo Pizarro convirtió el de la igualada. Tras un disparo en el área grande que dejó sin oportunidad a Jesús Corona, el seleccionado mexicano mantenía el invicto del campeón.

Seis minutos después, las esperanzas de La Máquina revivían con la expulsión del defensor Edwin Hernández, pero de nada les sirvió y a dos minutos del final también fue expulsado el defensor cruzazulino Adrián Aldrete.

Los puntos se dividieron y ambos conjuntos mantuvieron el invicto. El campeón del futbol mexicano sigue sin ganar en el Apertura 2017, mientras Cruz Azul llegó a cuatro unidades.

Molesto e insatisfecho salió el técnico del club de futbol Cruz Azul, el español Francisco Jémez, pues consideró que su cuadro no tuvo un buen partido ante el campeón Chivas y su desempeño le dejó mucho que desear, pues no aprovecharon el hombre de más en la cancha.

"A mí, el partido de mi equipo hoy no me gustó, en líneas generales; no ha tenido buenos momentos, nos ha faltado talento, nos ha faltado claridad futbolística, nos ha faltado tranquilidad, cuando Chivas tenía uno menos no he visto esa superioridad reflejada en el campo. Hoy mi equipo a mí no me ha gustado", dijo el entrenador.

Sin embargo, reconoció que, aunque tuvo algunas cosas buenas en el primer tiempo, "nos ha faltado mucha claridad, mucho futbol, entonces hemos estado demasiado inmóviles, si creemos que somos jugadores que podemos recibir al pie, estamos cometiendo un grave error".

Francisco Silva (i) del Cruz Azul y Carlos Salcido del Chivas. Chivas y Cruz Azul se reparten puntos

