Evidencia al México actual

TORREÓN, COAH.-

De acuerdo con Kika Édgar, la telenovela Nada personal exhibe problemas que ocurren en el país con De acuerdo con Kika Édgar, la telenovela Nada personal exhibe problemas que ocurren en el país con el el fin de crear conciencia entre los televidentes

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El remake de la telenovela Nada personal ha ido más allá de ser un producto que entretenga al público ya que en cada capítulo ha evidenciado la situación política y social por la que atraviesa el México de hoy en día.

Corrupción, impunidad, trata de personas, prostitución y situaciones que ocurren en los interiores de las cárceles son algunos de los temas que ha tratado el melodrama, según dijo en entrevista con El Siglo de Torreón una de las protagonistas del mismo, Kika Édgar.

"La nueva versión de Nada personal es más fuerte que la de hace 20 años (protagonizada por Ana Colchero y José Ángel Llamas) porque en la actualidad estamos viviendo problemas más fuertes y visibles que en aquellos años no pasaban.

"En redes sociales nos quejamos pero yo creo que esta novela da esta apertura de darle al público las herramientas para poder ser autocríticos de la situación que sucede en México y con ello darnos cuenta de qué podemos hacer por salir adelante", comentó.

En la historia, Kika encarna a la teniente "Claudia Campos" que hace mancuerna con el comandante "Santiago Leal" (Matías Novoa). Ambos luchan por la justicia y contra las citadas dificultades.

"Este personaje me ha gustado mucho, no había realizado algo así y me encanta hacer nuevos personajes que me den la oportunidad de experimentar y que además dejen un mensaje al público; la TV está cambiando y los roles que encarnamos los actores también", comentó.

Kika informó que el melodrama que inició el pasado 22 de mayo durará cuatro meses, tal y como ha venido ocurriendo con otras producciones de Televisa y TV Azteca.

"La forma de hacer televisión ha evolucionado muy fuerte en los últimos tiempos. Se están presentando nuevos y más ágiles contenidos en televisión abierta, privada y en las plataformas; cada proyecto entablado debe tener el nivel necesario para poder competir en el plano internacional y por eso nos hemos vuelto más exigentes en las historias, la calidad de imagen y los actores", reveló.

SU CARRERA MUSICAL

"Este disco es el resultado de un gran esfuerzo. Cada canción definió el estilo de música que yo quería sin dejar de lado el romanticismo con el que quiero permanecer en el gusto del público", explicó.

Tal y como lo indica su título, la producción discográfica se conforma de melodías inéditas como Qué te digo, Basta, Puedo jurarlo, A dónde fuiste, Dibújame el camino y No me hagas llorar.

"Excelentes autores me dieron el gusto de darme rolas preciosas y en ciertos casos hice duetos con ellos, este disco ha sido una gran ventana para que la gente descubriera que hay mucho talento en nuestro país y que no todo es reguetón", sostuvo.

Ante los rumores que circulan en redes sociales en torno a que Kika Édgar podría ser juez en la próxima edición de La Academia de TV Azteca, la artista comentó que sí le gustaría participar en el reality show.

"Hasta ahora no hay una invitación al respecto pero si esto se da sería un honor y todo dependerá de que podamos emparejar mi agenda y la del programa", narró vía telefónica.

Trayectoria en TV Kika Édgar ha aparecido en diversos melodramas: Kika Édgar ha aparecido en diversos melodramas: → Nada personal (2017). → Mentir para vivir (2013). → Porque el amor manda (2012). → La fuerza del destino (2011). → Atrévete a soñar (2009). → Pasión (2007). → Contra viento y marea (2005). → Clap... El lugar de tus sueños (2004). → Amor real (2003). → Por un beso (2001). → Primer amor... a 1000 x hora (2000). → Cuento de navidad (1999).

Etiquetas: Kika Edgar

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...