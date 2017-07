Tachan de 'diva' a Eiza y se defiende

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de su cuenta de Twitter, Eiza González respondió a quienes la han calificado como "diva" y han criticado su actitud en su reciente visita a México para promocionar la película Baby: El aprendiz del Crimen. La actriz aclaró su negativa para dar una entrevista a una reportera de TV Azteca después de que visitó el programa Ventaneando, y también dejó claro que no es que no se quisiera tomar una foto con Jorge Zarza, como se aprecia en un video, sino que no lo vio en su intento de huir de la reportera que lejos de preguntarle cosas profesionales, sólo quería sacar "chisme" para vender. "Al queridísimo señor Jorge Zarza no lo vi por estar teniendo que huir de la señorita reportera".

Archivo

Críticas. La actriz fue criticada por supuestamente rechazar una foto con Jorge Zarza.

