Critican cajones en batería en la Matamoros

CONSIDERA COLEGIO DE ARQUITECTOS QUE NO HAY UN PLAN PARA CENTRO HISTÓRICO

El estacionamiento en batería en la avenida Matamoros es la evidencia de que no hay un plan para el Centro Histórico y que todo se hace sobre la marcha, señaló Aldo Villarreal Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna.

"Todas las acciones que están llevando a cabo son patadas de ahogado, querer rescatar algo pero así no es, porque no hay un diagnóstico, no hay un proyecto, no hay un plan", manifestó, "perdimos cajones, ¿cuál es la lógica de ellos? Pues vamos a recuperarlos, pero realmente no hay una visión de proyecto".

Dijo que, en términos generales, lo que hace falta en el Centro Histórico es un Plan Parcial, pues indicó que todas las acciones que se están llevando a cabo carecen de una visión global.

"Las autoridades tienen una visión muy acotada de lo que es el Centro Histórico, ellos piensan que el Centro es la Morelos y ahí enfocan todos sus esfuerzos, pero lo que es una realidad es que el Centro Histórico tiene muchos barrios con diferentes vocaciones y no es lo mismo el Mercado Alianza que el Distrito Colón que la Plaza Cívica que la Alameda", explicó.

El arquitecto señaló que se tienen que potencializar todas esas zonas para darle riqueza al Centro Histórico, pero indicó que desde la concepción de lo que es un proyecto o como se quiere detonar una zona, en el Municipio se inicia de forma errónea, al carecer de un plan.

Villarreal señaló que el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) también ha demandado que se elabore este Plan Parcial del Centro Histórico, pero el Ayuntamiento no ha querido invertir en ello.

"Ha querido invertir en la obra pero no en lo importante, que es la estructura, hemos olvidado nuestros planes de desarrollo y no hemos realmente estudiado la ciudad, eso es lo más importante, y ya cuando se tiene un diagnóstico y una visión, se enfocan los recursos a las obras necesarias, pero en este caso no, el ingeniero Berlanga no socializa los proyectos, no pregunta, no lo consulta con la sociedad", expresó.

Refirió que la percepción actual del ciudadano es que se quiere beneficiar a los antros de la Morelos, cuando lo que se debiera buscar es cómo detonar estos barrios, para detonar el Centro.

Desde el pasado 27 de julio comenzó a operar formalmente el estacionamiento en batería sobre la avenida Matamoros, donde se llevaron a cabo rápidamente trabajos de rayado de cajones, emprendidos por el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

Quejas Inconformes: Inconformes: ⇒ Vecinos de la avenida Matamoros se quejaron por la falta de información sobre esta modificación, además de la pretensión de beneficiar a los bares de la Morelos. ⇒ Ayer Ruedas del Desierto indicó que reducir el uso de automóvil en las calles ayuda a la economía, a la salud pública, a bajar la contaminación, y es un riesgo menos para ciclistas y peatones.

Visión. El estacionamiento en batería de la Matamoros no estaba contemplado en ningún plan.

