Los cambios de INE no requieren publicación

PERSISTE POLéMICA POR MODIFICACIONES EN TOPES DE CAMPAñA

Las modificaciones en los reglamentos del Instituto Nacional Electoral (INE) entran en vigor el mismo día en que se aprueban.

Es el artículo 27 del Reglamento de sesiones del Consejo General del INE, el que indica que "las notificaciones a que se refiere este Reglamento surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen".

Continua: "Las notificaciones se realizarán a los integrantes del Consejo mediante oficio, a través del Sistema de firma electrónica que para tal efecto se instrumente; o también podrán hacerse por medio electrónico, cuando así se solicite expresamente".

En el pasado proceso electoral en Coahuila una de las controversias que predominan son los cambios realizados por el INE sobre el rebase de recursos en las campañas electorales.

En el caso de los excandidatos a gobernador Miguel Riquelme del PRI Y Guillermo Anaya del PAN, el INE registró que excedieron los topes de campaña por 7.9% y 4% respectivamente.

Por su parte, el PRI ha indicado que impugnará esta resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial al asegurar que el rebase en topes de campaña se basa en artículos de la ley que no están vigentes por no haberlos publicado en el diario Oficial de la Federación. No obstante el artículo 27 del Reglamento de sesiones indica que la modificaciones entran en vigor el mismo día en que se aprueben.

El equipo de comunicación social del PRI indicó que su argumento se sustenta en el artículo 43 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual indica:

"El Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y, de aquellos que así lo determine, así como los nombres de los miembros de los consejos locales, de los Organismos Públicos Locales y de los consejos distritales designados en los términos de esta Ley".

Por su parte, el líder de Acción Nacional, Bernardo González indicó que el PRI avaló los cambios elaborados por el INE sobre el rebase en las campañas, y que estuvieron presentes en las sesiones.

"Es una mentira lo que dicen (PRI). Ellos sabían de los cambios porque (su representante) estaba en la sesión donde se aprobaron los cambios y no impugnaron", declaró en entrevista Bernardo González.

El líder panista indicó que tienen documentado que Miguel Riquelme del PRI rebasó los límites de gastos en la pasada campaña electoral y es una de las 14 irregularidades que ya fueron presentadas ante el Tribunal Electoral, ya que esta conducta es causa de nulidad de la elección.

EN CONTEXTO La elección de gobernador en Coahuila se realizó el pasado 4 de junio.

Las campañas se llegaron a cabo de marzo a l mes de abril y el tope en los gastos de campaña fue de 19.2 millones de pesos. El rebase en más del 5 % es una causa de nulidad.

