'Compromiso es con la afición'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

"Chepo" de la Torre es enérgico: el partido de mañana contra Tigres se debe ganar por el compromiso ante su afición y con el propio club, más allá del rival en turno.

"No porque sea un rival o sea otro, el compromiso que tenemos con nuestra afición, con el club, con nosotros mismos, va a cambiar, ese sigue siendo el mismo. Nos tenemos que mostrar de la misma forma ante el equipo que sea y buscar con argumentos futbolísticos la manera más agradable de ganar para nosotros y para el público, por eso estamos en busca de detalles que harán que el equipo se identifique como Santos", describió el entrenador santista.

Además, aseguró que el equipo felino no es uno o dos jugadores, sino que se trata de un conjunto bien conformado, por lo que no procurará un cuidado específico ante el francés André Pierre Gignac o el ecuatoriano Enner Valencia, dos de los delanteros considerados más peligrosos del futbol mexicano, después de la exhibición ofensiva que dieron durante la jornada uno.

"No es sólo Gignac o no es sólo Valencia, son todos, es un equipo muy bien hecho, me refiero a que ya tienen años trabajando juntos y las incorporaciones son de gran potencial, tienen a Sosa, tienen a Aquino, a Damm, a Zelarayán, a Vargas, entonces no es que tengas que marcar a uno, sino que tienes que cuidar al equipo en su totalidad".

Las grandes inversiones monetarias que han realizado los Tigres en los torneos recientes, no es considerada una ventaja por el entrenador albiverde.

"Eso no juega, se juega once contra once en la cancha, noventa minutos o lo que diga el árbitro y lo que se plasme dentro del campo, ya después el resultado dependerá de lo que se haya hecho bien o lo que se deje de hacer durante el partido", sentenció.

Tampoco presta mucha atención "Chepo" a la estadística que indica que los Tigres no han podido ganarle un solo partido a Santos en cualquier cancha desde el año 2011, aunque espera que esa racha se siga alargando.

"Quiere decir que Santos ha tenido 15 partidos sin que le haya podido hacer daño Tigres a pesar de tener equipos tan fuertes, pero es parte de lo que pasa en el deporte y así sucede con muchos equipos. A mí lo que me interesa es lo que estamos haciendo en función del partido de este domingo y en este caso buscar hacer lo mejor posible para sacar un triunfo".

Sobre su equipo, los Guerreros, afirmó que el equipo está en buen momento, pero eso habrá que reflejarlo en el campo.

"Veo a mi equipo muy bien, está muy claro en lo que pretendemos. Los inicios son a veces inciertos, hasta que no te desenvuelves ya en la competencia, te va marcando un rumbo, el cual nuestro grupo lo tiene bien claro, pero todavía hay que reflejarlo en los partidos", declaró.

Reporta Villafaña

Con un entrenamiento matutino en las instalaciones de TSM, los Guerreros continuaron ayer su preparación rumbo al duelo ante los Tigres, en lo que será la presentación santista ante sus aficionados en Liga MX.

El equipo albiverde pretende completar una semana perfecta, luego de que el pasado miércoles se impusieron a las Chivas en Copa, buscarán ahora el triunfo en el torneo de liga, frente a uno de los equipos finalistas del campeonato anterior.

Durante la práctica de ayer reportó el defensa Jorge Villafaña, quien arribó a esta ciudad luego de conseguir el campeonato de la Copa Oro, jugando para la selección nacional de los Estados Unidos, el jugador será evaluado por el cuerpo técnico de Santos, para decidir si es parte de la convocatoria rumbo al partido contra Tigres, o si le dan descanso.

Hoy, Santos Laguna tendrá un nuevo entrenamiento, con el que cerrarán filas para declararse listos de cara al duelo contra Tigres.

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...