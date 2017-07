Voy a seguir creciendo: Dos Santos

AP

Carson, eua.- Jonathan dos Santos desestimó ayer los cuestionamientos de que jugar en la liga de Estados Unidos pueda alejarle de la selección de México y que fichó con el Galaxy de Los Ángeles motivado sólo por ganar más dinero.

"Vengo a demostrar y a mejorar como jugador", dijo el volante de 27 años ayer, al ser presentado el viernes por el Galaxy. "Es un club en el que voy a seguir creciendo, segurísimo".

Dos Santos llega procedente del Villarreal de España y se unirá en el equipo a su hermano mayor Giovani, con quien milita también en la selección mexicana.

"Siempre estuvo el sueño de jugar juntos los dos, desde chiquitos", indicó Jonathan en una rueda de prensa en el StubHub Center, el estadio del Galaxy.

Jonathan debió responder a preguntas sobre la calidad de la liga, si existe el riesgo de comprometer su puesto en el "Tri" y si su decisión obedeció a que recibió una mejor oferta financiera.

"Para nada. Para mí, lo más importante es jugar el fútbol, esa es mi pasión", dijo el menor de los hermanos Dos Santos. "Aquí estoy por motivos futbolísticos. Tampoco que estoy ganando mucho más que en el Villarreal".

El club no dio detalles sobre la vigencia del convenio ni los términos financieros.

"Hemos fichado a un jugador de clase mundial en el momento cumbre de su carrera", declaró el gerente general del Galaxy, Pete Vagenas. "Es un tremendo golpe".

Con cinco títulos, el Galaxy es el equipo más laureado en la historia de la MLS, liga que se puso en marcha en 1996.

Dos Santos empezó a entrenarse el viernes con su nuevo club, pero no estará disponible para enfrentar a los Sounders de Seattle el sábado, dado que espera todavía su visa de trabajo.

Su hermano Giovani llegó al Galaxy proveniente también del Villarreal. No ha sido la única coincidencia entre los dos hermanos. Ambos surgieron de La Masia, la reputada academia del Barcelona, desde donde ambos llegaron al primer equipo, con el cual tuvieron una permanencia más bien breve.

Ambos son hijos del brasileño Zizinho, quien jugó en México con el América. De acuerdo con medios mexicanos, ese club estuvo también interesado por los servicios de Jonathan, quien finalmente se decantó por la opción que lo ponía a jugar otra vez al lado de su hermano.

El Galaxy necesita ayuda con urgencia. Languidece en el noveno lugar de la Conferencia del Oeste, entre 11 equipos, con 22 puntos en 20 partidos. El jueves, el club despidió al entrenador Curt Onalfo, en apenas su primera temporada, y lo reemplazó con Sigi Schmid, el estratega con más vitorias en la historia de la MLS. Se ha coronado dos veces en la liga y pasó las 7 campañas anteriores en Seattle.

Sobre la MLS, Jonathan resaltó que "es una liga que sigue creciendo y a la que están llegando jugadores de grandísimo nivel y no son solo mexicanos. Cada vez es más atractivo venir a este liga, que cada vez es más competitiva".

Añadió que su hermano Giovani no ha mermado en su desempeño por jugar en Estados Unidos: "No ha bajado de nivel. No se le puede reprochar nada de lo que ha hecho. Creo que se pasan un poco en las críticas. Lo veo feliz".

El mexicano Jonathan dos Santos aseguró que quiere seguir creciendo como futbolista ahora en su nueva aventura llamada Galaxy. (AP)

