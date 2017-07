Ponen rostro al drama migratorio

CIUDAD DE MÉXICO.-

Aunque originalmente el tema Un besito más fue dedicado a su padre, un fanático hizo que los hermanos Jesse & Joy cambiaran su forma de ver la canción

Como un dúo mexicano-estadounidense, Jesse & Joy conocen las dificultades de vivir atravesados por la frontera.

"Antes de que cambiaran algunas leyes, cuando estábamos creciendo teníamos que tomar una decisión a los 18 años si queríamos ser mexicanos o si queríamos ser americanos; no se podía la doble ciudadanía. Mi mamá se estresaba sobre qué sería lo mejor para nosotros", dijo Joy en una entrevista reciente en la Ciudad de México. "Por fortuna antes de que llegáramos a los 18 años cambió la ley".

A la cantante y su hermano Jesse, que hoy tienen nacionalidad doble, les conmueve la situación de muchas familias que han quedado divididas cuando los padres tienen una situación migratoria irregular y llegan a ser deportados, mientras sus hijos menores de edad nacidos en Estados Unidos se quedan bajo la tutela del Estado sin poder reunirse con ellos.

"Nos pega muy de cerca", dijo Joy. "Sentimos que tenemos el poder de levantar la voz para aquéllos que no lo pueden hacer".

Un besito más la compusieron en honor a su fallecido padre, pero fue un admirador el que les hizo verla de otra manera.

"Alguna ocasión durante la gira en Estados Unidos un fan nos dijo que esa canción se la dedicaba a su abuelita que no iba a poder volver a ver porque ya no estaba en el país, estaba deportada", relató la cantautora.

Fue así como pensaron abordar esta temática en el video oficial de la canción. El clip, dirigido por el colombiano-estadounidense Simon Brand y lanzado el 11 de julio, presenta la vida de una pareja de inmigrantes latinoamericanos, desde su viaje por la frontera y el nacimiento de su hija en Estados Unidos, hasta el momento en que son deportados. Su hija se vuelve una atleta y se destaca en la escuela, pero tristemente los ve partir detenidos por las autoridades.

De acuerdo con cifras del Migration Institute Policy incluidas en el video, del 2009 al 2013 cerca del 79% o 4.1 millones de hijos de inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos eran ciudadanos estadounidenses.

"Por fortuna la música nos da esta plataforma y la quisimos usar para ponerle caras, ponerle una historia detrás a estos números, a estas estadísticas, a esta palabra tan sonada y repetida que es deportación", dijo Joy. "Que digas, hay una familia detrás de esto, hay una familia afectada".

No es la primera vez que el dúo apoya a los inmigrantes en Estados Unidos. En febrero, cuando ganaron el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino por Un besito má", le dedicaron el galardón a su padre y a "todos los hispanos, todas las minorías". También hicieron campaña para que la comunidad latina participara y votara en las elecciones presidenciales.

"Hoy que más hay odio el mejor antídoto es el amor y lo hacemos a través de la música", dijo Jesse. "Este video no solamente es para la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, es también para cualquier inmigrante que conoce de alguna historia y la gente que no conoce, que de pronto no sabe qué hay detrás de los números".

Para el álbum, el dúo invitó a Juan Luis Guerra, quien interpreta la canción con Joy. Pero para la versión del video cantan Jesse y Joy usando el mismo arreglo musical.

"No quisimos involucrarlo (a Guerra) porque es una historia que queríamos contar Jesse y yo como mexicanos estadounidenses, en una versión un poco distinta. Él entendió", dijo Joy.

El video fue grabado en Los Ángeles y sus alrededores, con actores latinoamericanos.

"Todos los inmigrantes que salen son reales. Acababan de pasar la frontera hace meses", señaló Brand, el director del video, a quien el dúo dijo que con éste buscaba erizar la piel de los espectadores, así como les pasó a ellos cuando comprendieron la dura separación que viven muchas familias.

"Los niños que están creciendo en un núcleo familiar (y) de pronto se convierten en niños del Estado. Estos niños pasan a ser huérfanos inmediatamente", dijo Joy. "¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Que la gente sepa. Entre más sabemos y somos más los que sabemos, más podemos levantar la voz para los inmigrantes".

Recientemente Jesse y Joy se asociaron con la organización UnidosUS, anteriormente llamada Consejo Nacional de la Raza, para abogar por los derechos de los latinos en Estados Unidos, especialmente ante el clima político tras la elección del presidente Donald Trump.

"Desafortunadamente estamos viviendo una etapa en la que una persona con tanto poder como es el presidente hoy en día de los Estados Unidos, abrió la puerta y dijo está bien discriminar", dijo Joy. Pero "la mayoría de la gente no votó por el presidente que está ahora, lo que nos debe de dar un poco de esperanza".

Próximamente el dúo continuará su gira Un besito más por Estados Unidos, España y Sudamérica y el 18 de agosto lanzará el sencillo 3 am con el dúo cubano Gente de Zona.

"Va a estar muy divertido", adelantó Jesse.

"Es un tema que tiene su sabor Jesse y Joy, ... con un par de mojitos que subieron un poquito la fiesta", agregó Joy.







