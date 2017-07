'Olvidan' reunirse para Centro Histórico

TORREÓN, COAH.-

DESDE JUNIO DE 2016 NO SESIONAN

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La Junta de Conservación del Centro Histórico no se reúne desde junio del año pasado, cuando se analizó el proyecto para la Alameda Zaragoza y los consejeros rechazaron la demolición de monumentos y modificaciones al paseo público.

"Quisieron aplicar el madruguete al consejo, hubo una molestia importante y a partir de ahí el consejo ya no sesionó, desde el año pasado", explicó Aldo Villarreal Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna.

Aunque admitió que existen temas importantes a tratar en términos de los anuncios en el primer cuadro, la conservación de edificios históricos o la imagen urbana, así como un recurso presupuestado de 8 millones de pesos para el mantenimiento del Centro Histórico, que no se ha ejercido en todo el presente año.

Villarreal dijo que se envió un oficio a la Dirección del Centro Histórico para cuestionarle sobre esta situación, pues desde hace un año no se convoca a ninguna sesión al Colegio de Arquitectos.

Señaló que también se envió otro oficio al Ayuntamiento de Torreón, en cuanto a solicitar más información sobre las obras del metrobús, pero no han recibido respuesta.

"La realidad es que la autoridad no ha querido entablar un diálogo, los consejos no están sesionando, no hemos sido convocados a estos y no hemos tampoco visto acciones de beneficio en la Dirección del Centro Histórico", expresó.

La Junta de Conservación del Centro Histórico de Torreón supuestamente debe tener sesiones periódicas, en las que intervengan tanto representantes del Ayuntamiento como de la sociedad civil y los organismos colegiados.

Lo que falta Los pendientes: Los pendientes: ⇒ Los anuncios en el primer cuadro que no cumplen con la normativa. ⇒ La conservación de edificios históricos. ⇒ El mantenimiento de la imagen urbana. ⇒ Un recurso presupuestado de 8 millones de pesos para el mantenimiento del Centro Histórico, que no se ha ejercido.

Desde junio. La propuesta para la Alameda se revisó en la última reunión de la Junta del Centro Histórico, nunca se hizo la obra.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...