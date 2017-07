Descarta Clínica 71 falla en instalaciones y fauna nociva

TORREÓN, COAH.-

La dirección de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), número 71, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, lamentó el deceso del pequeño Matías Alonso Guzmán Alvarado. A través de un comunicado, el Instituto descartó que el fallecimiento esté relacionado “con fauna nociva y garantiza que el tratamiento fue apegado a las guías de práctica clínica”.

Lo anterior, luego de que Reynaldo Guzmán, padre del menor, denunciara que el Seguro Social “modificó” el diagnóstico de su hijo, además de señalar que durante la estancia del niño en el nosocomio, se pudo percatar de la presencia de murciélagos y de fallas en la infraestructura como tuberías oxidadas, manómetros para toma de oxígeno "reparados" con cinta, fugas de aguas negras, hongos por humedad en plafones y áreas con mala ventilación. De estos hechos, el señor presentó algunas fotografías a color.

"Mi hijo nació el 5 de octubre del 2012, en la Unidad de Medicina Familiar número 16 del IMSS, le detectaron un tumor alojado en los nervios ópticos cargado al lateral derecho, seis meses después se realiza la biopsia y el resultado fue que era Neurilemoma (schwannoma), tumor benigno". "Una semana antes de fallecer, me dan de alta al niño, me dan el resumen clínico y me doy cuenta que el nombre del tumor había cambiado, según la biopsia realizada en mayo de 2016, ahora se trataba de un hemangioendotelioma epitelioide", señaló Guzmán.

Ante esta declaración, el Instituto Mexicano del Seguro Social, “descartó la falla en algunas de sus instalaciones hospitalarias o de la presencia de fauna nociva que hubiera podido influir en el triste desenlace, el cual únicamente es atribuible a las características del padecimiento”.





