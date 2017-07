México ha adoptado posición tibia y débil frente a EU: Luis Ernesto Derbez

Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Relaciones Exteriores, dijo que México ha adoptado una posición de tibieza y debilidad frente a Estados Unidos, lo que sin duda ha afectado la aprobación de los ciudadanos sobre el presidente Enrique Peña Nieto.

“Cuatro de cinco mexicanos reprobamos la acción, la actividad y lo que está llevando a cabo el gobierno del presidente Peña Nieto, desafortunadamente, porque a todos los mexicanos nos gustaría aprobar de manera generosa y total el trabajo del presidente de la República”, comentó.

Y en este sentido, dijo que el papel de México ante Estados Unidos ha sido parte de porqué la aprobación del presidente está tan baja, pues en este momento, el gobierno externa tibieza y miedo, en un proceso negociador que debiera ser favorable a este país.

“Un proceso en el cuál, dadas las negociaciones que está pasando el gobierno de Donald Trump, que está siendo rechazado por la mayoría de la población, que no logra aprobar nada en el Congreso a pesar de que lo tiene controlado por los republicanos, que le son rechazadas la mayoría de sus propuestas por el sistema judicial, deja en claro que este señor está débil, que no tiene fuerza, pero el gobierno de México está permitiendo que él dicte las condiciones de la renegociación cuando debiéramos ser nosotros los que, con firmeza y no con tibieza, hiciéramos planteamientos concretos de lo que se debería hacer y cómo se debería renegociar”, manifestó.

Señaló que Estados Unidos está exponiendo a México lo que quiere, sin que exista una postura de México sobre lo que se va a conceder y lo que no.

“No tenemos ni un plan A, decir muy concretamente qué queremos, o un plan B, en caso de que se quiera salir, hacer estas otras cosas”, expresó Derbez, “Canadá ya dijo que si la revisión de la parte de controversias es la última palabra del gobierno de Estados Unidos, ellos dejarían el Tratado de Libre Comercio, nosotros no hemos hecho eso, no hemos tomado una posición firme”.

Luis Ernesto Derbez Bautista es académico, político, empresario, ha sido secretario de Economía y de Relaciones Exteriores y actualmente es rector de la Universidad de las Américas. También es aspirante presidencial por el PAN.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, dijo que decidió apuntarse para la presidencia al ver que los interesados no estaban privilegiando la propuesta y partir de lo que se quiere hacer y no tanto de lo que se quiere ser, para poder presentar a la gente una idea clara y que definan así “a la persona que puede sacar al país del bache en el que se encuentra”.

Señaló que entre los mexicanos hay un descontento ante la corrupción, que lo vislumbran como la principal problemática del país, pues no se responde en forma contundente a los fenómenos de corrupción. Citó como ejemplo el caso de Javier Duarte, quien enfrenta un proceso pero sus cuentas siguen libres, por lo que su esposa goza del dinero mal habido, cuando el gobierno debería confinar los activos a su familia hasta que se resuelva su situación, lo que podría enviar un mensaje claro a los ciudadanos de que no se permitirá que estos actos queden impunes, y atacar así el cáncer de la corrupción, que se debe a que “todo queda impune en México y nadie se preocupa de lo que pueda ocurrir”.

