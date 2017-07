Costó a migrantes 6 mil dólares morir en tráiler

LAS DIEZ VíCTIMAS PERMANECEN EN LA MORGUE DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS

A las diez víctimas que murieron en la caja cerrada de un tráiler les costó de 5 mil 500 a 6 mil 500 dólares perder la vida, esa fue la cantidad que los "polleros" negociaron con sus familias en Estados Unidos, por traerlos desde su lugar de origen hasta esta ciudad texana.

Así lo dio a conocer José Manuel Velasco Serna, secretario de Gobierno de Calvillo, Aguascalientes, quien junto con el alcalde de dicha población, Adán Valdivia, y el secretario de Gobierno del estado, Javier Luévano, acompañan a los integrantes de diez familias en su ingreso o estancia en Estados Unidos, para visitar a sus seres queridos hospitalizados a raíz de la tragedia, y para apoyar el regreso del cuerpo de José Rodríguez Aspeitia, un campesino de 37 años, originario de El Llano, Aguascalientes.

"El llevarlos en la caja cerrada de un tráiler, sin ventilación, es invitarlos a la muerte", dijo el funcionario municipal en entrevista en la sede consular de México en esta ciudad.

Las diez víctimas permanecen en la morgue de la ciudad de San Antonio, y aunque muchos ya están identificados (siete mexicanos y un guatemalteco), para efecto de información pública las autoridades les tienen asignados a todos un frío número.

Cada uno de estos números corresponde al expediente que contiene sus datos, es el caso, nombre, así como demás datos generales, señas particulares.

A cuatro días de la tragedia las cifras del incidente arrojan como saldo diez muertos, 13 continúan hospitalizados (siete de ellos graves) y 14 ya declararon ante la corte en calidad de testigos dentro de la causa criminal que se integra contra los "coyotes" o "polleros" responsables de cruzarlos a territorio estadounidense.

El abogado Michael McTrum, quien representa a trece de estos migrantes que ya salieron del hospital, informó que todos ellos se encuentran en un centro de detención (Central Texas detention facility), pero sin cargos y en calidad de testigos.

El abogado pidió su pase a otro sitio. "No es justo que después de todo lo que sufrieron este detenidos, ya no reciben tratamiento médico, necesitan urgente atención psicológica", que no están recibiendo.

En México, diecinueve de los 34 mexicanos que viajaban en el llamado "tráiler de la muerte" ya han sido identificados, por lo que los gobiernos de sus estados se han puesto en contacto con sus familias para apoyar su traslado a Estados Unidos y el trámite de visas humanitarias.

Nueve de ellos son originarios del estado de Aguascalientes, siete de ellos del municipio de El Llano, uno fallecido, y dos más de Calvillo.

En Zacatecas, José Juan Estrada, secretario del Migrante, confirmó que tres de los viajeros del tráiler eran de esta entidad: uno fallecido y dos más sobrevivientes.

La persona que perdió la vida tenía 23 años, mientras que uno de los sobrevivientes sólo tenía 17 años.

Otros dos de los migrantes eran veracruzanos. Uno perdió la vida, y el otro estuvo internado cerca de 48 horas.

Saldo. Las cifras del incidente arrojan como saldo 10 muertos y 13 hospitalizados.

