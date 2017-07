DENUNCIARON LA FALTA DE PREPARACIóN Y DE EQUIPO DE BOMBEROS

"Fue una tarde de terror y pánico", dice Doña Olivia vecina de la colonia Santa Mónica, quien fue testigo del rescate de dos trabajadores que quedaron atrapados en una alcantarilla en la que laboraban al caerse el colector. Denunciaron la falta de preparación y de equipo tanto del cuerpo de Bomberos como de Protección Civil de esta ciudad, para hacerle frente a este tipo de percances que casi le cuesta la vida a dos hombres.

Mario Ramírez, de 45 años y Urbano Torres, de 35, son quienes por espacio de casi dos horas estuvieron atrapados en la alcantarilla a una profundidad de seis metros. Su estado de salud es grave, informó Carlos Flores Ramírez, gerente técnico de Redes y construcciones del norte, empresa que subcontrató el Simas Matamoros, para reparar el colector.

De acuerdo con las vecinas del sector, en su desesperación, personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de la ciudad pedían la colaboración de los vecinos para sacarlos con vida. "No están preparados, deben de poner gente que esté preparada para que en una cosa de ésas se muevan rápido, querían gente voluntaria de aquí de la colonia para que se metieran. ¿Cómo se va a meter uno, si ellos que están preparados no se atrevían a meterse y uno que no está preparado se va a meter?", se preguntó Concepción Carrera.

Fue un vecino de nombre Julio, quien se sumó a los trabajos. "Se metió un vecino porque querían gente delgadita, ellos están bien dados cuándo se van a meter a la alcantarilla están gordos todos", dijo molesta. Otra de las vecinas que también se sumó a la tarea, dijo que los tanques de oxígeno del personal de rescate no estaban llenos, lo que retrasó la labor. Ante tal situación, fue necesario solicitar el apoyo de Protección Civil y Bomberos de Torreón.

Según vecinos, el rescate tardó cerca de dos horas.

Por su parte, el alcalde Raúl Onofre, dijo que se estudiará la Ley de Obra Pública para ver las sanciones a las que podría ser acreedora la constructora. "Tenemos que exigirle que cumpla con lo mínimo del equipo para terminar la obra. Vamos a rescindir los contratos mientras no cuentan con el equipo necesario". Se trata de obra de un millón 411 mil pesos, la cual se realizó con técnica nueva, jamás aplicada en el municipio, que consiste en reparar las redes a través de las alcantarillas sin excavar a fin de evitar daños a las viviendas cercanas.

Dada la experiencia, aseguró que se tomarán mayores precauciones para evitar más accidentes. "Debemos de tener cuidados necesarios por los trabajados futuros, tener cuidado sobre todo en obras relacionadas con agua potable, electricidad", reconoció.

Lugar. Esta fue la alcantarilla en donde dos personas quedaron atrapadas por espacio de dos horas, las cuales salieron con vida.

