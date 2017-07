Dan a taxis 'monopolio' en aeropuertos

Los taxis mantienen el dominio en los aeropuertos del país con el visto bueno de la SCT.

Empresas como Uber y Cabify no pueden laborar porque carecen del permiso que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para la operación de los servicios de autotransporte federal de pasaje en aeropuertos.

"No tienen permiso en ningún aeropuerto", aseguró la SCT.

Cabify indicó que no tiene las autorizaciones porque la regulación actual no contempla disposiciones para plataformas que no son taxis sino transporte privado.

La lista de requisitos para dicho permiso contempla una póliza de seguro de responsabilidad civil equivalente a 19 mil días de salario mínimo en la Ciudad de México, un seguro del viajero por 3 mil 160 días de salario mínimo con vigencia de un año, entre muchos otros.

También necesitan la opinión favorable del operador de cada aeropuerto.

Si obtienen la autorización, los autos recibirían placas federales por lo que no podrían operar fuera del aeropuerto, ya que por ley está prohibido.

