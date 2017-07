DERBEZ se hace millonario

Archivo

VANCOUVER, Canadá.- Eugenio Derbez ha pasado de millonario a albañil, en Canadá. El actor acaba de terminar la filmación del remake de la cinta Overboard, la cual fue famosa en 1987 con los actores Goldie Hawn y Kurt Russell.

Ahora, Derbez junto con la actriz Anna Faris reviven esta película, en la que participan Eva Longoria, Adrián Uribe, Omar Chaparro, Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Mariana Treviño y Fernando Luján.

En su último día en el set, en Vancouver, Derbez habla de este reto en su carrera.

"Es un proyecto que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo, es una comedia clásica estadounidense, icónica. Me siento satisfecho con el guión y la filmación, ha sido una gran aventura".

El actor y director habla de Overboard como una idea que va más allá de simplemente hacer una película. "Tenía ganas de hacer una comedia donde pudiera integrar más actores mexicanos porque creo que es importante dar a conocer al mundo, y sobre todo a Estados Unidos, a tantos actores maravillosos que tenemos en México. Aquí la idea era que yo era un mexicano y entonces quisimos romper con el estereotipo; incluso romper con los clichés de la versión original, en la que hay una millonaria (Goldie Hawn) y un carpintero que era Kurt Russell".

El mexicano explica cómo fue que llegaron a ese proceso. "Lo lógico era que yo fuera otra vez el carpintero y ella (Anna Faris) la millonaria, pero decidimos intercambiar los roles; yo soy el millonario y ella una muchacha pobre que limpia alfombras".

En este nudo dramático es en el que hay espacio para otros actores mexicanos.

"Hay una parte donde pierdo la memoria, no les quiero contar mucho la historia, pero el hecho es que me llevan a trabajar a una construcción y paso de ser un millonario a un trabajador. Ahí es donde alterno con Adrián Uribe, Omar Chaparro y Jesús Ochoa".

En el aspecto personal, la filmación tuvo un precio": "Estuve un mes sin ver a Alessandra (Rosaldo, su esposa) y a mi hija. Me costó trabajo, tenía rato que no nos separábamos tanto. Ale por sus conciertos y yo por la cinta no tuvimos tiempo de vernos... pero ya estamos juntos otras vez".

Los tres alegres amigos Los comediantes mexicanos unen sus fuerzas: Los comediantes mexicanos unen sus fuerzas: ⇒ Eugenio Derbez: Tras su fama en México, decidió irse a EU a triunfar y lo está logrando. ⇒ Omar Chaparro: La película con Derbez es el inicio de su carrera en Hollywood. ⇒ Adrián Uribe: Alternó el rodaje con una gira de stand up en EU.

