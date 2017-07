Paraliza huelga a Venezuela

LA JORNADA SE REALIZó CON DISTURBIOS CALLEJEROS QUE DEJARON AL MENOS OTRA VíCTIMA FATAL

CARACAS, VENEZUELA.- Mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrentó ayer miércoles un nuevo paro nacional impulsado por la oposición contra los planes de reescribir la constitución, el líder opositor Leopoldo López instó a los venezolanos a resistir y mantenerse en las calles, en una jornada con disturbios callejeros que dejaron al menos otra víctima fatal.

Maduro desestimó el paro cívico de 48 horas y reiteró que la elección de la Asamblea Constituyente para reformar la carta magna del país se realizará el fin de semana a pesar de la escalada de las protestas y las amenazas de sanciones duras por parte de Estados Unidos.

"Ha sido derrotado el intento de paro", dijo Maduro por la tarde durante un acto con seguidores y aseguró que "a Venezuela no la para nadie".

A sólo cuatro días de la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente -impulsada por Maduro para reescribir la carta magna de Venezuela-López difundió un video en YouTube y redes sociales para instar a los militares a no hacerse "cómplices de la aniquilación de la República, de un fraude constitucional" y les pidió no sumarse al plan de seguridad para las elecciones del domingo.

Esta es la primera ocasión en que López se manifiesta luego de un prolongando silencio de dos semanas tras recibir el beneficio de arresto domiciliario.

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien desde hace dos años se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser acusado de apoyar a grupos que pretendían desestabilizar el país, también difundió ayer miércoles un video en el que solicitó a los venezolanos no dejar las calles "hasta conquistar la libertad".

Afuera, en la capital, volvieron a notarse la escasa presencia de vehículos y personas, centenares de comercio cerrados y algunas vías bloqueadas con barricadas debido al paro, el segundo en una semana impulsado por los opositores.

La alianza opositora realizó el 20 de julio un primer paro nacional de 24 horas como parte del plan denominado "Hora 0", que se activó luego de un simulacro de consulta en el que 7.5 millones de venezolanos rechazaron el proceso constituyente.

En el este de la capital venezolana se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes y la guardia nacional que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la protesta.

La Fiscalía General confirmó el deceso de Rafael Antonio Vergara de 30 años quien murió en medio de una manifestación en la población suroccidental de Ejido, estado Mérida. Las protestas que se han registrado en los últimos cuatro meses han dejado al menos 98 fallecidos, 1,500 heridos y más de 500 detenidos.

Con este nuevo paro de 48 horas, la oposición buscarelevar las presiones contra la Constituyente propuesta por Maduro, quien avanza en el proceso a pesar del riesgo de sanciones estadounidenses y las críticas que han expresado diversos gobiernos de la región, cuyos representantes se reunieron en el Consejo Permanente de la OEA para debatir sobre la crisis venezolana.

'TODO LO NECESARIO'

La protesta inició pasadas las seis de la mañana y a ésta se sumaron algunos sindicatos de trabajadores y transportistas y las mayores cámaras de empresas e industrias privadas del país. Sin embargo, pequeños comercios, bancos, oficinas estatales, el metro y algunos vehículos de transporte público operaron con normalidad.

En las principales ciudades del interior país también se registraron paralizaciones parciales de actividades, según reportaron medios locales.

"Hay que hacer todo lo que sea necesario para detener la Constituyente", expresó María Medina, una administradora de 38 años, al manifestar su respaldo a la protesta opositora. "La única solución que veo es un cambio de gobierno", agregó, mientras aguardaba en una larga fila para ingresar a una agencia bancaria estatal a la que aprovechó para acudir luego de la suspensión de actividades en la clínica donde labora.

"Espero que el paro sirva para hacerle más presión al gobierno", afirmó Liset Gutiérrez, una desempleada de 46 años, tras reconocer que no estaba dispuesta a votar el domingo en la Asamblea Constituyente porque "no me garantiza que va a mejorar la situación económica".

Venezuela afronta la tensión política en medio de crisis dominada por una galopante inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una contracción económica que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año 12 por ciento.

Ayer miércoles, la aerolínea colombiana Avianca anunció la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela a partir del 16 de agosto ante las "dificultades" que presenta la operación aérea en el país suramericano. Otras líneas internacionales como United Airlines también han suspendido en los últimos meses sus vuelos hacia Venezuela.

PARO 'DERROTADO'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el llamado a paro cívico de 48 horas convocado por la oposición contra su Gobierno "ha sido derrotado" por la "clase obrera" del país, al tiempo que destacó que a los trabajadores de la nación petrolera no los detendrá "nadie".

"Ha sido derrotado el intento de un paro general indefinido, y la victoria es de la clase obrera (...), han obtenido una victoria total hoy frente al intento de una huelga indefinida", dijo el gobernante socialista durante un acto con sus simpatizantes transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

"El pueblo no le paró al paro, la gente salió a las calles a trabajar, a vivir, a hacer, a construir. Mientras ellos quieren parar, el pueblo quiere paz", añadió.

Asimismo, indicó que solo podría declararse una huelga en Venezuela "si sectores golpistas intentaran hacer algo" en contra de su Gobierno, cuyo mandato acaba en 2019.

"Y ustedes tienen la orden, si eso llegara a suceder se declara una huelga general indefinida hasta que la revolución vuelva a triunfar y se restituya la Constitución", agregó.

Maduro señaló que apreció en reportes de la televisión y de la radio del país que los venezolanos salieron "felices" y muy temprano por la mañana de hoy hacia sus lugares de trabajo.

"Pretendieron imponerle un paro a los venezolanos. A Venezuela no la para nadie, caballero, Venezuela lo que quiere es trabajo, estudio, prosperidad, amor", afirmó.

Además, tras conocer las sanciones impuestas por Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los trece funcionarios de su Gobierno que fueron sancionados este . y calificó de "insolente" la "pretensión" del país norteamericano de sancionar a otra nación.

"Felicitaciones por esta sanción imperialista. Todo el apoyo de Venezuela para esta pretendida ilegal, insolente, insólita pretensión de un país de sancionar a otro país", dijo.

"¿Qué se han creído los imperialistas de los Estados Unidos, que son el gobierno mundial? ¿Podemos aceptar los venezolanos que los Estados Unidos pretendan ser gobierno del mundo? No lo aceptamos y lo repudiamos", enfatizó Maduro que, además, entregó una réplica de la espada de Simón Bolívar como premio a estos servidores públicos.

NICOLáS MADURO

Pide OEA detener elección

Un grupo de 13 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, exigieron a Venezuela que suspenda la Asamblea Constituyente, a cuatro días de que se elijan sus miembros.

Este grupo, liderado por potencias como EU y México, pidió en una declaración conjunta suspender el proceso de la Constituyente porque "implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática" y "sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio".

"Tenemos 7.5 millones de razones para pedir que no se instale", agregó Almagro, en referencia a quienes votaron en Venezuela contra la medida.

El texto lo suscriben Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Por su parte, la Unión Europea (UE) instó al Gobierno de Venezuela a respetar la Constitución y advirtió que la elección incrementará el riesgo de confrontación.

Efe

Efe

Sanciona EU a funcionarios venezolanos

La administración del presidente estadunidense Donald Trump anunció ayer la imposición de sanciones contra 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela por su responsabilidad en la crisis política y en la comisión de delitos como violaciones a los derechos humanos y corrupción.

La administración estadunidense reiteró su advertencia de que los alcances de las sanciones que se han impuesto hasta ahora podrían ampliarse si el gobierno del presidente Nicolás Maduro persiste en llevar adelante la Asamblea Constituyente convocada para este domingo 30 de julio.

Los sancionados abarcan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez; al vicepresidente Elías Jaua; al obudsman y presidente del Consejo Moral de Venezuela, Tarek William Saab; y a María Iris Varela Rangel, miembro de la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y exministra de Asuntos Penitenciarios.

La administración Trump destacó las sanciones contra estos cuatro actuales oficiales y exintegrantes del gobierno, al señalar su activa participación en la celebración de la Asamblea Constituyente.

Otros sancionados son: el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero Marcano; y el comandante del Ejército, Jesús Suárez Chourio, entre otros.

Llaman México y Colombia a la verdad

Los gobiernos de México y de Colombia hicieron un enérgico llamado al de Venezuela para que se conduzca con verdad, deje de difundir información falsa y dirija sus esfuerzos a la búsqueda de una solución a la profunda crisis democrática que enfrenta.

Además rechazaron una vez más las infundadas acusaciones en el sentido de que colaboran con otros países para afectar al gobierno de Venezuela y lamentaron que se recurra a ese tipo de prácticas para distraer la atención sobre la grave situación por la que atraviesa ese país.

"No es momento de distracciones sino de buscar soluciones", apuntaron mediante un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

"Con pleno respeto de la soberanía de Venezuela, nuestros gobiernos reiteran su voluntad de contribuir en todo lo que ayude al pueblo venezolano a restablecer el orden democrático y hacer frente a la crisis política, económica y social que prevalece en ese país", anotaron.

Advirtieron que de las declaraciones del Director de la CIA de Estados Unidos, que constituyen la base de señalamientos, no se desprende que haya ninguna colaboración, ni perjuicio al país.

Protesta. En el este de Caracas se regsitraron enfrentamientos entre los manifestantes y la guardia nacional.

Resistencia. Opositores instaron a venezolanos a resistir y mantenerse en las calles para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...