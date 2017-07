Error geográfico le cuesta burlas a Maluma

El cantante colombiano Maluma sufrió un momento incómodo luego de cometer un error en un tuit.

El intérprete invitó a sus fanáticas belgas a que fueran a su concierto en Amsterdam, sin tomar en cuenta que la ciudad está en Holanda, no en Bélgica.

En todo caso, las fanáticas de Bélgica tendrían que hacer un viaje de 212,5 kilómetros para ver al reguetonero.

El mensaje actualmente permanece en redes, pero varios usuarios comenzaron a difundirlo burlándose del intérprete de "Felices los 4".

Hello Belgian fans. I'm playing at AFAS LIVE (Amsterdam) on September 28. I would love it if you could join me!... https://t.co/7JApDRoM3W