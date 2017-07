Desempleado, el papel que se niegan a hacer

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Para muchos de nuestros abuelos, y hasta padres, la jubilación era ese momento en el que todos los años de trabajo eran recompensados. Se necesitaban, al menos, tres décadas de vida laboral -en una misma empresa- para dejar de preocuparse por salir a trabajar y ganar el sustento.

Como todo en la vida, las cosas cambian. Hoy esa prestación está en extinción y no respeta ni edad, ni género y mucho menos si eres una celebridad o un primer actor.

En los últimos meses, Televisa decidió terminar los contratos de exclusividad con varios actores incluidos aquellos que han dedicado su trabajo por 30 años a la televisora de San Ángel. Es así que histriones que en su momento fueron grandes estrellas de la televisión y del cine ya no pueden pensar en el retiro como lo concebimos.

Esta situación es muy común entre los casi 14 millones de personas que tienen 60 años en nuestro país, lo que representa un 10% de la población, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Desempleo.

Patricia Reyes Spíndola, Otto Sirgo, Raquel Pankowsky, Azela Robinson, Silvia Mariscal e Irina Areu son algunos de los actores que ahora ya no cuentan con el beneficio que la televisora creó en los años 70 y en el cual por una cantidad mensual de dinero, los actores debían estar disponibles para la empresa, lo que significaba que no podrían trabajar con nadie más.

Ninguno de los mencionados tiene un mal recuerdo del momento en que decidieron firmar el acuerdo, ni siquiera una queja. Las anécdotas narran momentos de alivio y hasta de felicidad cuando se comprometieron con el "beneficio" que les ofreció en aquel momento la empresa de Emilio Azcárraga Milmo.

"Mi madre recién había fallecido de cáncer y estaba llena de deudas. Para mí fue muy importante esa exclusividad y no voy a tener nunca palabras más que de agradecimiento para la empresa; ahora que me la quitan no estoy en las mismas condiciones de entonces, ahora estoy en una situación económica sólida, tengo que trabajar pero es sólida, me conoce toda la gente, no estoy tocando puertas", platicó Pankowsky, quien recientemente participó en la telenovela El bienamado.

Ahora, ya sin la seguridad económica de la exclusividad, tienen que buscar dónde trabajar para seguir generado ingresos. Es así como estos actores hicieron público su grupo Talento Libre Latino, en donde anunciaron su reciente libertad y su necesidad de seguir actuando.

"Nuestra trayectoria se nutrió y creció, Televisa usó esto y nos dio la oportunidad, nosotros le dimos nuestro talento y ahora estamos ganando, es la experiencia, el conocer un terreno que es nuestra herramienta de trabajo", explicó Silvia Mariscal.

Con el anuncio, los primeros actores recibieron ofertas por parte de otras televisoras para ser parte de sus proyectos nuevos. El trabajo parece no faltar, incluso consideran volver a participar en producciones de Televisa.

"Es un ganar para ellos y un ganar para nosotros, porque si de repente nos ves en Netflix vas a tener interés de vernos en una telenovela", expresó Raquel Pankowski.

Un ejemplo parecido es el de Patricia Reyes Spíndola, quien con todo y su exclusividad se lanzó a hacer otras cosas lejos de los foros de televisión. Esta "rebeldía" la llevó a tener un personaje en la serie estadounidense Fear the Walking Dead, el spin off producido por AMC de la serie The Walking Dead"

"Más vale pedir perdón que pedir disculpas. Yo ya había agarrado una frase en Televisa para que me pagaran mejor: Con mucho gusto hago la criada, pero cobro como la patrona. No me pagaban como la patrona, pero ya me pagaban un poquito mejor", dijo soltando una carcajada.

La lista de los primeros actores sin ningún beneficio vitalicio sigue creciendo. Mauricio Herrera también se une a la fila de los que tendrán que seguir trabajando, a pesar de ya haber cumplido la edad suficiente para retirarse del trajín laboral, lo mismo que Rosa María Bianchi.

Se trata de una nueva era para Televisa y para los propios actores que ahora se contratan por proyecto.

Alternativas La vida actoral tras los recortes: La vida actoral tras los recortes: ⇒ Mauricio Herrera: El actor de 83 años dejó de ser exclusivo; este año se ha dedicado a su propio espectáculo. ⇒ Luz María Jerez: Es de las pocas actrices experimentadas que tiene trabajo constante en TV. ⇒ Olivia Buccio: La actriz se dice afortunada porque aún tiene contrato y trabajo en Televisa, además de hacer teatro.

No se rinden. Actores buscarán trabajo en otras empresas televisoras, tras su salida de Televisa.

