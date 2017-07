PRI impugnará fiscalización

CONSEJO GENERAL DEL INE CONCLUYó QUE EL PRIISTA MIGUEL RIQUELME REBASó 8 % EL TOPE DE GASTO DE CAMPAñA

El PRI presentó ayer un recurso de impugnación en contra del dictamen de fiscalización de los gastos de campaña que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 17 de junio.

El Consejo General del INE concluyó que el priista Miguel Riquelme -hasta ahora gobernador electo- rebasó 8 % el tope de gasto de campaña, lo que significaría la anulación de la elección de gobernador en el estado si el TEPJF avala el dictamen y falla en contra de la impugnación que presentó el PRI.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, afirmó que los consejeros electorales "se sacaron de la manga" cerca de 600 mil pesos que agregaron a la campaña de Riquelme, por supuestos gastos no reportados de publicidad en Facebook.

Afirmó que el PRI sí reportó "en tiempo y forma" esas erogaciones durante del proceso de fiscalización. Pero el INE tomó la decisión de sumar esa cifra de último momento, sin darles oportunidad de defensa y con base en criterios que aprobó recientemente su Consejo General al reformar su Reglamento de Fiscalización, pero que no publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dijo el priista.

"La falta de publicación de la norma convierte en ilegal todo el proceso de fiscalización del INE", aseguró Ochoa. Por lo tanto, "la determinación que resuelve que se rebasó el tope de campaña es ilegal porque se sustentó en una norma que no está vigente".

Esto es "sumamente grave", aseguró, porque "pone en entredicho el proceso de fiscalización del INE".

De acuerdo con el artículo 43 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, "el Consejo Generalordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquellos que así lo determine".

El numeral 2 anota que "el secretario ejecutivo del Consejo General establecerá los acuerdos para asegurar la oportuna publicación a que se refiere el párrafo anterior".

Con base en lo anterior, el PRI afirma que el Consejo General del INE no cumplió con la ley y que, por lo tanto, quedarían sin efecto todas las resoluciones que tomó en materia de fiscalización.

En la conferencia de prensa también estuvo el legislador Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, quien explicó que la Unidad de Fiscalización sí presentó su dictamen con base en el reglamento vigente.

En ese primer dictamen "no había rebase", afirmó Ramírez. Pero posteriormente los consejeros aplicaron los nuevos criterios a partir de los cuales se determinó el rebase de gasto. "Modificaron el prorrateo, nos penalizan dos veces por gastos que sí reportamos y lo hicieron con base en un reglamento que no ha sido publicado", afirmó.

Marín también criticó que al PAN, por una situación similar que involucra 2 millones de pesos, el INE mandó su caso a un procedimiento oficioso. Al PRI, en cambio, no le dieron esa posibilidad y de inmediato determinó el rebase.

El PRI confía en el INE, dijo Ramírez. "Pero no en una actitud que parece estar viendo cómo va el marcador para ir inventando reglas", dijo.

"No se gastó más, todos los gastos están reportados", aseguró. "Es el criterio de los consejeros que, al asignarle un valor distinto a las cosas, aumentaron los montos", insistió.

Además de este "descomunal error", afirmó Ochoa, el INE incurrió en otras inconsistencias. Entre ellas, dijo, no se cumplieron los plazos establecidos en la ley para el proceso de fiscalización, no se garantizó el derecho de audiencia que corresponde a los partidos conforme a la ley y no se cumplió el principio de certeza por la cantidad de modificaciones que sufrió el dictamen de la unidad de fiscalización.

"Muchas son las fallas del INE en el proceso de fiscalización y se resumen en falta de certeza, legalidad, objetividad y de imparcialidad", afirmó. "Su actuación dejó en estado de indefensión a partidos, ciudadanos y candidatos".

Con base en el procedimiento, el PRI presentó el recurso de impugnación ante el INE que, a su vez, deberá remitirlo a la sala superior del TEPJF. Ocho dijo que su partido confía en que los magistrados "podrá orden en donde el INE dejó un desorden" y que "corregirá todo lo que hizo mal en la fiscalización electoral en Coahuila".

Ochoa destacó la importancia de que el TEPJF repare "los errores" del INE, pues en función de sus decisiones habrá confianza en las autoridades electorales para el proceso del próximo año.

"Es muy importante que las resoluciones futuras del INE sean apegadas a derecho y que le den a las partes el derecho que tienen de defenderse", dijo.

En la conferencia de prensa también estuvieron el legislador Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, y Miguel Riquelme, gobernador electo, quien aseguró que él sigue trabajando en la integración de su gabinete y se expresó seguro de que tomará protesta como gobernador el próximo primero de diciembre.

El PRI busca engañar: PAN

Tras la rueda de prensa que dio el líder nación del PRI, Enrique Ochoa, en donde aseguró que el Instituto Nacional Electoral ha incurrido en errores respecto a la fiscalización de los recursos utilizados en campañas, el PAN asegura que es una mentira que busca confundir a la ciudadanía.

"El PRI pretende engañar a la opinión pública al señalar que la determinación del rebase del tope de gastos de campaña adoptada por el INE es ilegal, dado que los fundamentos del reglamento de fiscalización no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Esto es completamente falso", indicó Acción Nacional.

Agrego: "el reglamento se encuentra vigente, ha sido instrumentado por el Tribunal Electoral, y en múltiples ocasiones el mismo PRI ha consentido su aplicación en los actos de las autoridades electorales".

Asimismo se indicó que el Partido Acción Nacional confía plenamente en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará su labor con apego a la legalidad.

A través de un Boletín de prensa el PAN informó que no detener la lucha legal para hacer valor el voto d e los coahuilenses, al asegurar que su candidato Guillermo Anaya ganó las elecciones de gobernador en Coahuila el pasado 4 de junio. (Lucía Pérez Paz).

Razones. Enrique Ochoa (izq.) y Miguel Riquelme, dieron una conferencia de prensa.

