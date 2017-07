Impugnará PRI dictamen del INE sobre rebase de gastos de campaña en Coahuila

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnará el dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre los informes de gastos de campaña en las elecciones realizadas en Coahuila el pasado 4 de junio, donde señalaban que excedieron 7.8%.

Esta tarde, en conferencia de prensa el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, acompañado de Miguel Riquelme, el diputado Carlos Ramírez Marín y la secretaria Jurídica, Carolina Viggiano, informaron sobre la impugnación del dictamen, señalando que el órgano electoral aplicó las reglas equivocadas.

El tricolor argumenta que la determinación del INE en la que se resuelve que hubo rebase de tope de gasto de campaña, es ilegal ya que aseguran que ésta se sustentó en una norma no vigente, algo que además calificaron de "grave".

El líder del PRI dijo que las reglas son equivocadas porque “los artículos 46 bis párrafo segundo y 143 párrafo primero d) son producto de reformas o adiciones al reglamento de fiscalización, sin embargo éstas nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor ni fueron notificadas a los partidos políticos, esto convierte en ilegal todo el proceso de fiscalización llevado por el INE”.

Acusó que en la sesión del Consejo General que concluyó el lunes 17, en los últimos minutos algunos consejeros "se sacaron de la manga supuestos gastos no reportados por cerca de 600 mil pesos, pero éstos sí fueron reportados en tiempo y forma dentro de nuestra campaña”.

"No se rebasaron los topes de campaña... nuestro candidato no había rebasado los topes, después en las sesiones del Consejo General las principales observaciones fueron atendidas de manera tal que hasta los últimos momentos tampoco se había computado rebase de topes de campaña".

Manifestaron que los consejeros presentaron una supuesta factura en servicios a terceros en Facebook y el monto es por el cual queda presuntamente documentado el supuesto rebase y “esa información no había estado en el predictamen”.

“No se gastó más, es el criterio de los consejeros al asignarle un valor equis a las cosas lo que está aumentando los costos”, aseveró en su intervención el diputado Carlos Ramírez Marín.

“Los gastos en el caso del PRI están todos reportados, no son gastos que no existieran… todo está reportado, solo que a los consejeros no les gustó el reporte”, expresó.

Al tomar la palabra, Miguel Riquelme dijo que seguirá trabajando en la conformación de su gabinete e insistió en que “la elección la ganamos con votos”

Reiteró el rechazo de que su partido no rebasó los topes de gastos de campaña, para lo que aseguró, presentarán los argumentos necesarios.

Este lunes, El Siglo de Torreón informó que el INE determinó que la coalición "Por un Coahuila Seguro", que postuló a Miguel Riquelme para la gubernatura del estado, omitió el registro de gastos por 3 millones 414,092 pesos, de un total de 20 millones 762,201 pesos, por lo que impuso sanciones por 32,650 pesos.

El PRI informó que impugnará el dictamen del INE sobre el rebase de topes de gastos de campaña en Coahuila. (TWITTER)

Etiquetas: elecciones coahuila

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...