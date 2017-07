'Difícil garantizar la seguridad en quintas'

LERDO, DGO.-

Es obligación de los propietarios de quintas o salones con alberca, contar con personal responsable a cargo de la seguridad de quienes renten estos espacios, pues para Protección Civil del Municipio es difícil garantizar la seguridad de los visitantes a estos lugares, debido a que se tienen registradas más de 166 sitios que brindan este servicio en el municipio.

Lo anterior lo aseguró el director de Protección Civil del Municipio de Lerdo, Vicente García Ramírez, quien dijo que se apuesta por la prevención de accidentes en las albercas, para lo cual en conjunto con Protección Civil del Gobierno del Estado de Durango, se mandaron a hacer trípticos con este fin.

Protección Civil en Lerdo sólo cuenta con cuatro personas encargadas de verificar o inspeccionar las 166 quintas, quienes tienen la instrucción de acudir en pareja por seguridad.

Hasta ahora han visitado más de 60 lugares y han detectado fallas que han sido observadas en 15. No ha habido ninguna que amerite la clausura.

"Son muchas quintas y también hay unas que no están detectadas y esas las detectamos conforme vamos avanzando con la inspección, de repente nos damos cuenta de alguna que no está registrada y no cuenta con permiso o licencia de funcionamiento y es indispensable que cuenten con esto", dijo el director de Protección Civil.

En lo que va del año se han detectado en esta situación cuatro quintas o salones que operaban sin permisos.

El director de Protección Civil externó que es obligación de todas las quintas o salones con alberca, contar -además de la licencia de funcionamiento- con una persona capacitad en reanimación cardiopulmonar (RCP).

El RCP es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. La RCP combina respiración boca a boca y compresiones cardiacas. La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona.

La importancia de ello radica en que se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene; por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue, por ejemplo, una ambulancia.

Algunas de las recomendaciones hechas por Protección Civil para prevenir accidentes en las albercas son: evitar ingerir bebidas con contenido alcohólico, no dejar a los niños en la alberca sin supervisión, alejarse de las zonas profundas si no sabe nadar, después de comer esperar al menos una hora para introducirse y no correr en la zona de la alberca.

Prevención Recomendaciones de Protección Civil: Recomendaciones de Protección Civil: ⇒ No dejar a los niños solos en la alberca sin supervisión. ⇒ No correr alrededor de la alberca. ⇒ Revisar que la quinta cuente con personal capacitado en RCP. ⇒ Que tenga licencia.

Quintas. Hay colonias como la Villa Jardín donde hay muchas quintas, algunas se rentan, pero no todas cuentan con permisos.

