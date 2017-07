Faramalla, un proyecto que

Cortesía

Faramalla Club de Vinilos es el primer club de su tipo en México, su objetivo es ayudar a explorar y disfrutar la música a un nivel fundamental; la difusión de artistas, su música, su contexto y sus ideas por medio del formato que más justicia le hace a su obra: el disco de vinilo.

Mes a mes realizarán una publicación que estará dedicada a un disco en especial el cual llaman "El Disco del Mes", que consta de una edición exclusiva complementada con material adicional, que será enviado hasta la puerta de la casa de los suscriptores. Dirigido a quienes quieren descubrir música nueva, crecer su colección, conectarse con la música a un nivel más sustancial.

En base a una suscripción; dependiendo del plan disponible que elijas: Mensual, Trimestral y Semestral. Los pagos pueden ser realizados en nuestra página web con tarjetas de crédito y débito; Visa y MasterCard. La suscripción incluye la entrega mensual de El disco del Mes: disco de vinilo edición especial para suscriptores Faramalla.

Pieza de arte exclusivas alusiva al Disco de Mes. Folder informativo con datos del Disco del Mes y del artista en cuestión. Funda protectora exterior. Descuentos en tienda en línea para suscriptores.

Trabajando de manera directa con los sellos discográficos y los artistas. Además de diseñadores, escritores, críticos y aficionados conocedores de música, para llegar a una selección de géneros diversos: jazz, soul, funk, blues, rock, metal, alternativo, hip hop, electrónica, reggae, soundtracks, entre otros.

TIENDA EN LíNEA Y BLOG

Adicional a sistema de suscripciones; Faramalla Club de vinilos cuenta con una tienda en línea donde se pueden encontrar vinilos de las disqueras con las que colaboran, además del equipo de audio necesario para disfrutar al máximo la experiencia del club y del formato LP.

La función del blog es informar a la comunidad sobre el mundo de la música, audiofilia y sobre el mismo club, a través de reportajes, reseñas y notas sobre temas de interés.

La atención del público ha visto un incremento exponencial en sus redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y por contacto directo; mismos que esperan ver reflejados en su base de suscriptores, conforme se vayan posicionando.

El equipo de Faramalla los integran Karin Buelna Schott, Alejandro Lome Pérez, Sergio Sánchez Aldape y José Alfredo González Flores; entre sus coincidencias están ejercer la profesión de arquitectos, ser originarios de Torreón, apasionados de la música y del vinilo. Todos con años de experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con su profesión, en el ámbito empresarial y en eventos de carácter sociocultural.

Historia del proyecto

En Junio de 2016 nace en la ciudad de Torreón, Coahuila; Faramalla Expendio de Música, tienda especializada en la venta de discos de vinilo al detalle; con la finalidad de ofrecer títulos de música seleccionados, poco comunes o por encargo. Buscando la manera de no permanecer estáticos y evolucionar el concepto de la tienda, surge la idea de expansión hacia el e-comerce, ajustando el concepto al sistema de "suscription boxes", un modelo de negocio muy popular y exitoso en Estados Unidos cuyos ejemplos más notorios son: Vinyl Me Please, Vinyl MNKY y VNYL.

Bajo la premisa de: "entregar en tu domicilio, música de excelente calidad en formato vinilo, sin importar tu localización dentro de la república Mexicana, creando una agradable experiencia colectiva". Después de meses de planeación y preparativos nace Faramalla, El Club de Vinilos de México.

Contactos Los interesados pueden estar en contacto con Faramalla a través de: Los interesados pueden estar en contacto con Faramalla a través de: ⇒ Facebook /frmllclub. ⇒ Instagram /frmllclub. ⇒ faramalla.com.

