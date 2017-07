Rotaciones no alcanzan al entrenador

LOS ÁNGELES, EU.-

El secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, afirmó ayer en Los Ángeles que las rotaciones y los constantes cambios en las alineaciones impuestos por el seleccionador del Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio, llegaron para quedarse.

Cantú manifestó que, a pesar de la eliminación de México de la Copa Oro a manos de Jamaica, el domingo en las semifinales, el seleccionador tiene el respaldo de la Federación, que considera su sistema de trabajo como parte de un "cambio estructural" que llevará "tiempo entenderlo".

"Las rotaciones, las modificaciones, los cambios o como les quieran llamar llegaron para quedarse", dijo Cantú a periodistas en el hotel de concentración de la Selección Mexicana en Los Ángeles.

Consideró que la expresión 'rotaciones' "se ha satanizado" y apuntó que "en Europa, donde todo llega antes que en otra parte del mundo, son una necesidad".

Añadió que las rotaciones son necesarias si se quiere dar "más competencia a jugadores que normalmente no tienen participación regular".

Recordó que cuando fue jugador, entre 1988 y 1998, en su equipos "sólo había once jugadores y sólo jugaban esos once, y el espacio se abría muy poco. Había pocos espacios y para adquirir experiencia se requiere de esa oportunidad".

"Encerrarte con once sería un error y por eso compartimos ese estilo (de Osorio), ese cambio que puede ser estructural y que nos va a llevar un tiempo entenderlo", enfatizó.

Sobre la eliminación de México en las semifinales de la Copa Oro, Cantú dijo que en la selección "nadie está contento".

"El resultado no nos gusta y a nadie le gusta perder, es una pena grande", finalizó.

Y pese a que el Tri ocupó el cuarto puesto de la Copa Confederaciones Rusia 2017 tras ser eliminado y goleado por Alemania, Cantú consideró que es positiva la actuación del equipo.

"El balance es bueno. Las cosas se mantienen igual, Osorio sigue firme, nos gusta sumar".

'Chicharito' reparte culpas

El atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández se enojó y a través de las redes sociales hizo responsable a todos los mexicanos de que el futbol en el país no avance.

Compartiendo una columna del portal Invictos, Hernández, hace alusión a la culpabilidad en la eliminación de México en Copa Oro.

"Cambiar de director técnico, es el camino fácil", se menciona en una de las líneas, confirmando su postura y apoyo total a la continuidad del estratega colombiano Juan Carlos Osorio.

Por otro lado se menciona que el no tener jugadores para dos selecciones, es culpa de un círculo vicioso. La cantidad de extranjeros en el futbol mexicano y las pocas oportunidades a los jóvenes, son las principales razones por las que la baraja de jugadores sea menor.

Al final se menciona que no sólo estamos hundidos porque Osorio rote jugadores o porque se vea primero el negocio en lugar del talento, estamos hundidos porque no hay autocrítica, y no se sabe qué es lo que se quiere para el balompié azteca.





