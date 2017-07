Guerreros van por dos títulos en 2017

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- El objetivo para los Guerreros es muy claro en la Copa y en la Liga MX. Ir por ambas competencias y luchar por el título en disputa.

Así lo dejó claro el mediocampista Ulises Rivas, quien agregó que buscarán sacar la mayor ventaja posible, en los duelos que sostengan durante la presente semana ante rivales complicados.

Sobre los objetivos en el Apertura 2017, el canterano albiverde expresó: "Los tenemos muy claros desde la pretemporada, hay que hacer más puntos que el torneo pasado y llegar más lejos".

Rivas Gilio comentó que en la Copa MX, se buscará calificar como primero de grupo, donde se ubican las Chivas Rayadas del Guadalajara y Bravos de Ciudad Juárez del Ascenso MX, para poder recibir en casa la segunda fase y así evitar los viajes.

Cuando se le cuestionó si Santos Laguna está listo para buscar el campeonato en ambos torneos, el medio escudo respondió: "Tenemos plantel, están los jóvenes que fueron al Mundial (Sub-20) y es un buen complemento para poder competir".

Acerca de la ausencia del capitán Carlos Izquierdoz en la fecha inaugural de la Liga MX indicó: "Cualquier jugador que haga falta pesará, pero hay calidad en el plantel para poder sustituirlo y no se note".

El arrancar primero en casa la Copa que la Liga, es para Ulises algo que no altera los planes, ya que intentan empezar bien con la gente, primero el miércoles ante el Rebaño Sagrado y luego el domingo contra los Tigres UANL.

"Entendemos a la gente (afición), pero le aseguramos que trabajamos mucho, sobre todo en la definición y concretar las oportunidades, ante Lobos no fue fácil, venimos dos veces de atrás en el marcador", dijo acerca del empate del sábado anterior en Puebla.

Frente a los tapatíos, flamantes campeones del certamen copero, esperan un choque complicado, pero quieren empezar de buena manera frente a sus seguidores.

"El siguiente partido es el más importante para mi, así como el torneo, debo primero buscar cosas grandes dentro del club y luego pensar en selección mayor".

Para Rivas Gilio, no hay mejor manera que ganarle a los mejores en la actualidad, pensando primero pensar en la Copa y luego el fin de semana en la Liga.

De los refuerzos indicó: "Brian (Lozano) es un jugador explosivo y rápido, de mucha técnica, pero Javier (Cortés) tiene mucha calidad, lo ha demostrado en entrenamientos y partidos, ambos han venido a aportar mucho al equipo".

Reveló que físicamente en lo personal y colectivo, se encuentran muy bien, aunque es cierto que con el paso de los partidos, tendrán mayor entendimiento y fluidez dentro de la cancha.

Aunque no perdieron, el juvenil elemento verdiblanco no salió tan satisfecho del duelo contra Lobos BUAP. "Salimos molestos, se habló fuerte dentro del vestidor para corregir esas cosas y que no vuelva a pasar, nos costó al principio tener la posesión de la pelota, pero luego creamos muchas ocasiones de gol", dijo.

La Copa MX eligió a Fernando Hernández Gómez como el juez central para el duelo de Copa entre los Guerreros y el Rebaño.

El nazareno será auxiliado en las bandas por los asistentes Juan Carlos Salinas y Christian Kiabek Espinosa Zavala. El cuarto árbitro será Édgar Allan Morales Olvera.

También se dio a conocer la indumentaria que utilizarán los equipos. Santos Laguna estrenará su uniforme albiverde, mientras que los tapatíos, saldrán todo en color obscuro.

El medio escudo de Santos Laguna Ulises Rivas destacó que el equipo se mostró muy bien en lo físico en su duelo ante Lobos BUAP, por la fecha uno del Torneo Apertura 2017. (Fotografía de Ramón Sotomayor)

