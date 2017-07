FAMILIARES DE DESAPARECIDOS ACUDEN A MEMORIAL EN ALAMEDA

EL SIGLO DE TORREÓN

Madres, esposas, padres de personas desaparecidas acudieron al memorial localizado en la Alameda Zaragoza para exigir a las autoridades recuperar a sus hijos y visibilizar que ya han sido muchos años de indolencia, de falta de verdad y de justicia.

"Hoy son 7 años de angustia y dolor, en que no sé de mi hijo", dijo María del Rosario Cano.

"Son fechas muy marcadas para nosotros", dijo María Elena Salazar. Recordó que durante los meses de mayo a julio, de 2009 a 2011, fue cuando se han reportado más desapariciones forzadas, que consideró son "aniversarios que no deberían existir", además de que las autoridades han sido insensibles en este tema.

María del Rosario Cano dijo que las familias deben atravesar por torturas psicológicas en cuanto a que se les recomienda no buscar e incluso hay quienes desearían que tuvieran miedo, pero indicó que para ellos esto no es una opción.

"No podemos darnos el lujo de tener miedo, el miedo nos aniquila, recuerden que son nuestros hijos, son nuestras familias y cualquiera de ustedes haría lo mismo, para nosotros la palabra miedo no existe, no nos podemos dar el lujo porque nuestros hijos nos hacen falta".

Señaló que el dolor ha sido detonante para enfermedades como cáncer, diabetes, episodios graves de ansiedad, lo que les ha llevado a perder a otros familiares, como en su caso, su esposo.

"Esto nos carcome, se nos han ido compañeras en la lucha, sin saber de sus familias, de sus hijos", expresó. Pero indicó que lo que más les interesa de las autoridades, más que un apoyo económico, es la búsqueda inmediata, obtener resultados con verdad y justicia, pues se les está yendo la vida en la búsqueda.

Señaló que las estadísticas duelen y reclamó que en esos números están hijos, esposos, mientras la semana autoridades insisten en que ya no pasa nada. "No somos cifras, somos reales, quieren minimizar, pero están mal".

A María Elena Salazar, hace años, cuando desapareció su hijo, la autoridad le dijo que se había ido con la novia o con un amigo, pero ella sabía que no era así. "La autoridad ha sido muy insensible ante la tragedia".

Los familiares concluyeron con su anhelo de "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!" y expusieron "¿por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!".

MARíA DEL ROSARIO

EL SIGLO DE TORREÓN / Fabiola P. Canedo

Estadísticas El dolor sigue: El dolor sigue: ⇒ En Coahuila, hay cerca de dos mil casos reportados en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. ⇒ Una tercera parte del total de desapariciones forzadas que se han reportado en el estado, ha ocurrido en la ciudad de Torreón. ⇒ Durante los meses de mayo a julio, de 2009 a 2011, fue cuando se han reportado más desapariciones forzadas.

Petición. Familiares exigen a las autoridades que les regresen a sus hijos con bien.

