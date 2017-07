Califica de cobarde suicidio de Chester

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Brian 'Head' Welch, guitarrista del grupo Korn, generó controversia al calificar como una "cobardía" la muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, en una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

La versión oficial de forenses sobre la muerte del músico de 41 años concluyó que se trató de un suicidio. Pero, antes de hacerse público este dato, el miembro de Korn decidió referirse a Bennington, de quien fue parte de su grupo de amigos.

"Siendo honestos, Chester es un viejo amigo mío, he pasado tiempo con él muchas veces y tengo amigos que han sido muy cercanos a él, pero esto realmente me enfurece. ¿Cómo pueden enviarles este mensaje a sus hijos y a sus fans? Estoy harto de esta m... del suicidio. He luchado contra la depresión/enfermedades mentales y trato de ser comprensivo aquí, pero es difícil cuando estás tan molesto. Ya fue suficiente. Rendirte ante tus hijos, seguidores y ante la vida es la salida más cobarde.

"Lo siento mucho. Sé que medicamentos o el alcohol pueden haber estado involucrados, pero intento procesar esto como todos ustedes y sé que podemos tener en estos momentos los mismos pensamientos/ sentimientos".

"Señor, toma a Chester en tus brazos. Y, por favor, reúnelo con su familia y con nosotros algún día. Que tu gracia esté con su esposa e hijos en estos momentos tan difíciles".

Ante las críticas que su publicación generó, Brian Welch volvió horas más tarde a su cuenta de Facebook para aclarar: "No quise sonar insensible con lo que ha ocurrido con Chester. Pero estoy tratando de lidiar con muchas emociones hoy. Te quiero, Chester. Me molesta lo que hiciste, pero sé que podría haber sido yo un día después de haber tomado mucho".

La más reciente publicación de Welch sobre el tema, habla de "centrarse en los recuerdos positivos sobre Chester, como cuando hizo reír a mi hija en Navidad".

Chester Bennington tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante diversos momentos en su vida. Dijo que había sido abusado sexualmente cuando era niño y no tuvo casa por meses antes de que la banda alcanzara la fama.

Recién en mayo Linkin Park había lanzado el álbum One More Light. La producción dividió a la crítica y a los fans pues se aproximaba al pop. Una canción del disco, Heavy, comienza con estas palabras: I don't like my mind right now (no me gusta mi mente en este momento).

Archivo

Controversia. Brian Welch, guitarrista de Korn, realizó una publicación sobre la muerte del vocalista de Linkin Park.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...