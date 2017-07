Son las reinas de la música

El siglo de torreón

Gracias a su voz, sus canciones o su propuesta; varias intérpretes de habla hispana e inglesa han sido nombradas reinas en géneros tan variados que van desde el grupero hasta el soul.

LA REINA DE CORAZONES

Gracias a una canción del mismo nombre, Alejandra Guzmán obtuvo el apoyo de "La reina de corazones" aunque hay quienes también la nombran "La reina del rock latino". En 2001 ganó su primer Grammy Latino gracias a su disco Soy.

Dato: Con Gloria Trevi realiza la gira Versus que ha abarrotado la Arena México y otros sitios de ciudades de Estados Unidos.

Algunos éxitos: Hey güera, Hacer el amor con otro, Eternamente bella y Mala hierba.

LA REINA GRUPERA

La oriunda de San Luis Potosí, Ana Bárbara, es conocida como "La reina grupera". Tras haber participado en el concurso Señorita México de 1989 incursionó en el género grupero en el que sigue destacando. En los últimos años se ha presentado en 15 países.

Dato: Actualmente realiza la gira "Par de reinas" al lado de Edith Márquez.

Algunos éxitos: La trampa, Me asusta pero me gusta, Lo busqué y Loca.

LA REINA DE LA

MÚSICA DISCO

La fallecida el 17 de mayo de 2002, Donna Summer, obtuvo en los setenta el mote de "La reina de la música disco" ya que puso a bailar y a cantar a millones de personas con sus canciones. Vendió más de 150 millones de unidades de todos sus discos.

Dato: Incursionó en la música gracias a los coros de una iglesia.

Algunos éxitos: Last Dance, Hot Stuff, On the Radio y She Works Hard for the Money.

LA REINA DEL POP

Madonna es una de las cantantes más exitosas de la industria musical; decenas de premios, llenos totales de sus presentaciones y su capacidad de reinventarse continuamente la han llevado a ser "La reina del pop". Después de The Beatles, Madonna es la segunda artista más importante de todos los tiempos según un listado que sacó la revista Billboard en 2008.

Dato: De acuerdo con la prensa especializada, Madonna ha hecho importantes aportaciones al pop.

Algunos éxitos: Music, Vogue y Like a Prayer.

LA REINA DEL ROCK

La voz de la cantante Tina Turner, "La reina del rock", estremecía a cualquiera. Sus explosivas presentaciones y sus singulares atuendos causaron sensación durante décadas. Ha colocado más de 200 millones de unidades de sus álbumes. Se retiró de los escenarios en 2013.

Dato: Tina Turner ostenta un Record Guinness por ser la única solista en abarrotar el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, reunió a 180 mil personas en una sola noche.

Algunos éxitos: A Fool In Love, Proud Mary, What's Love Got to Do with It y We Don't Need Another Hero.

LA REINA DEL TEX-MEX

El 31 de marzo de 1995 se volvió un día que jamás olvidarán los fanáticos de Selana, ya que fue la fecha en la que fue asesinada en manos de Yolanda Saldívar. "La reina del tex-mex" se había ganado un lugar en la escena hispana y justo cuando se alistaba para debutar en el mercado anglosajón falleció.

Dato: El impacto de su muerte fue tanto que el entonces presidente George Bush dijo que ella representaba, "la esencia de la cultura del sur de Texas".

Algunos éxitos: Como la flor, No me queda más y La carcacha.

LA REINA DEL SOUL

Salve a "La reina del soul", Aretha Franklin. La artista no sólo ha estremecido los escenarios con su voz, ella de igual manera ha sido pieza clave en la liberación femenina y en los derechos raciales en Estados Unidos.

La revista Rolling Stone nombró a Aretha como la mejor cantante de la historia.

Dato: Franklin anunció que en septiembre lanzará un disco y enseguida se retirará de la música.

Algunos éxitos: Respect, Baby I Love You y Freeway of Love.

