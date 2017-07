Ven anomalías en cobro de permisos provisionales

TORREÓN, COAH.-

Áreas del Ayuntamiento que supuestamente no deberían recibir dinero en efectivo cobran por permisos provisionales, uno para la venta de alcohol y otro por estacionamiento sin pagar parquímetro.

El primer caso es un permiso provisional de alcoholes que se entrega a cada uno de los ejidos y se renueva cada 20 días, con un costo de 150 pesos, que pagan directamente los comisariados ejidales al regidor que preside la comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, Gerardo Alba Castillo. El documento, del que tiene copia El Siglo de Torreón, cuenta con la firma del séptimo regidor y un folio, además del sello del edil y el papel membretado del Ayuntamiento.

El segundo caso es un permiso provisional de estacionamiento, firmado por el jefe de Parquímetros, Luis Daniel García Martínez, dirigido a la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana, donde se especifican los datos del vehículo y se proporciona una fecha, en papel membretado, pero sin sello ni folio ni vigencia.

Gabriela Casale Guerra, síndica de vigilancia, dijo que ninguno de estos permisos están contemplados dentro de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Torreón, además de que estos cobros tampoco están incluidos entre las facultades y obligaciones del regidor ni del jefe de Parquímetros.

"Solicité, por oficio, al tesorero, que me diga cuánto ha ingresado por estos dos rubros y le giré también un oficio al regidor para que me diga cuántos permisos provisionales ha emitido y si ha enterado de estos recursos a la Tesorería, como también al jefe de Parquímetros, que me diga cuántos permisos ha emitido", comentó.

En el caso de Parquímetros, señaló que hay un formato para una solicitud de engomado, con vigencia de seis meses, que tiene un costo de dos mil 500 pesos, pero debe pagarse en la Tesorería, y se debe colocar por dentro en el vidrio del vehículo para el que fue emitido, a fin de que no tengan que pagar por parquímetros, pero el caso señalado no tenía engomado, sino únicamente el oficio mencionado.

En el caso de alcoholes, Torreón cuenta con 29 ejidos, lo que significaría una erogación de 150 pesos por cada uno, cada 20 días.

Casale dijo que se cuenta con permisos especiales en fiestas privadas o eventos que tendrán venta de alcohol, pero ese permiso que refieren los ejidos no.

Caso Irregularidades: Irregularidades: ⇒ Ni el permiso provisional de alcoholes ni el de estacionamiento están contemplados en la Ley de Ingresos. ⇒ Ni los regidores ni Parquímetros deben recibir dinero. ⇒ Aunque ayer se buscó al regidor, Gerardo Alba, no fue posible localizarlo, ni al jefe de Parquímetros.

