Presidencia de FIM con avance del 40 %

Un avance de entre un 35 a un 40 por ciento presentan los trabajos de lo que será la nueva presidencia municipal de Madero, edificio que albergará las 55 dependencias que conforman el Ayuntamiento. El antiguo edificio se convertirá en la Sistema DIF Municipal.

La obra cuenta con una inversión de 45 millones de pesos, en la que participa con una mayor aportación el Gobierno del Estado y la Federación, mientras que el Municipio se encargó de aportar el terreno y las instalaciones hidráulicas que representan una inversión cercana a los 10 millones de pesos.

Ayer, el alcalde David Flores y el alcalde electo Modesto Alcalá realizaron un recorrido por la obra, para constatar los avances. De acuerdo al titular de Obras Públicas del Municipio Adrián Delgado, el proyecto contempla 18 meses de ejecución, mismo que comenzó hace tres meses.

A poco más de cinco meses de concluir la presente administración municipal, el nuevo inmueble podría no estar listo. "Esperamos que sí, pero no tenemos ningún inconveniente de que si se tarda o los retrasos normales por las inclemencias del tiempo, no hay ningún problema.

Es una obra para el pueblo, no es una obra para David Flores, Madero requería de unas instalaciones dignas, una institución que esté acorde a lo que el Municipio hoy presenta".

Flores explicó que el objetivo de la obra, es principalmente que la actual resulta insuficiente para otorgar un servicio eficiente a la ciudadanía.

"Está desde que era la creación del Municipio hace 80 años, y ha ido creciendo constantemente ya hay más de 60 mil habitantes, implica una mejor atención, mejores servicios, instalaciones dignas en donde puedan estar todos los departamentos".

