PELEA ENTRE PRI Y PAN POR GUBERNATURA DE COAHUILA AÚN NO TERMINA

EL SIGLO DE TORREÓN

Los equipos jurídicos del Partido Acción Nacional y de la Revolución Institucional se alistan para una "batalla" en Tribunales por la gubernatura de Coahuila.

La elección de Coahuila se mantiene en suspenso luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) informara que el gobernador electo de Coahuila Miguel Riquelme sobrepasó el gasto en campaña por un 7.86 %. Mientras que el panista Guillermo Anaya cuenta con un 4.56% sobre el tope.

El INE otorgó 24 horas, el pasado lunes para que se solventaran los gastos, pero el PRI decidió preparar la impugnación ante los tribunales electorales. Asimismo pidió a los consejeros del INE conducirse con objetividad, al considerar que no lo han realizado.

De forma pública el PRI Coahuila a cargo de Verónica Martínez, exhortó a los consejeros a conducirse bajo los principios de objetividad e imparcialidad, al indicar que no pueden informar ante la opinión pública que el rebase en los topes de campaña podrán ser a la alza y no a la baja, toda vez que se encuentran en el inicio de un procedimiento especial sancionador en el que, por razones de imparcialidad, no deben prejuzgar.

Además sostienen que el INE violó reglamentos.

"El PRI demostrará, paso a paso, cómo el INE violó su propio reglamento para pretender imputar un gasto no reportado por ese concepto, más aún cuando tiene prueba en contrario de que nuestros representantes se desempeñaron de manera voluntaria y gratuita, sin remuneración ni apoyo económico alguno", se indicó.

Por su parte, Acción Nacional cuenta con procesos de impugnación en el Tribunal Electoral al sostener que el PRI rebasó el tope en sus gastos de campaña. Además de otras trece irregularidades en las que destaca intromisión del Gobierno de Coahuila. Can mencionar que rebasar en más del 5 % los topes de campaña es causa de nulidad en la elección.

Será el Tribunal Electoral Federal quien deberá válida o anulad la Elección de Coahuila. El plazo con el que cuentan es en noviembre, día previo a la toma de protesta.

EL SIGLO DE TORREÓN

Resultado. Rebasar en más del 5 % los topes de campaña es causa de nulidad en la elección.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...