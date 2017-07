Endosan obra de Metrobús

SISTEMA DE AUTOBÚS DE TRÁNSITO RÁPIDO ENTRARÁ EN OPERACIONES HASTA 2018 EN LA PARTE DE COAHUILA

EL SIGLO DE TORREÓN

La próxima administración estatal y los siguientes ayuntamientos de Torreón y Matamoros serán los encargados de concluir los últimos detalles para poner en operación el sistema de autobús de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), también conocido como Metrobús, en la parte de Coahuila.

El director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés, dijo ayer que "la obra civil concluirá a finales de noviembre" de este año, pero que será hasta marzo de 2018 cuando las nuevas autoridades estatales y municipales pongan en operación.

Explicó que los tiempos no dan para que este año funcione, debido a que aún continúan las negociaciones con los transportistas para establecer el modelo de negocio que incluye las tarifas que se aplicarán al público, las rutas de camiones que se concentrarán en la ruta troncal de carretera a Matamoros-bulevar Revolución, y la adquisición de las nuevas unidades.

Berlanga dijo que no solamente se realiza la construcción del carril confinado por donde pasarán los 107 camiones de 12 metros de longitud, sino también se renuevan redes de agua potable general y se instala drenaje sanitario y pluvial en todo el bulevar Revolución y en las calles Múzquiz y Ramos Arizpe hasta el bulevar Constitución en su enlace con la estación Nazas.

El avance global de la obra en la parte de Coahuila es del 50 por ciento. No obstante, en la parte de Durango aún no han comenzado los trabajos, por lo que el arranque de operación en 2018 sólo sería en Torreón y Matamoros.

Las obras en Torreón han generado molestia entre ciudadanos que consideran que hay retraso y desorganización y que han tenido que tomar rutas alternas por los cierres motivados por los trabajos.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, José Antonio Baille Smith, dijo que "Obras Públicas no tiene un cronograma, no tienen un programa de obras de construcción actualizado, llevamos un mes en que no hemos podido tener una reunión con ellos (...) lo que queremos saber son las fechas".

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, pidió "paciencia" y dijo que se trabaja "en constante comunicación" con vecinos y comerciantes de cada frente de obra que se va abriendo. (Con información de F. Pérez-Canedo)

[LA LAGUNA 3E]







Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...