Jeff Sessions se mantiene

DECIDIó APARTARSE DE LA INVESTIGACIóN AL SALIR A LA LUZ DOS ENCUENTROS CON EL EMBAJADOR RUSO EN EU

El fiscal general de EU, Jeff Sessions, aseguró ayer que tiene intención de continuar en su puesto "siempre y cuando sea apropiado", y a pesar de las críticas del presidente Donald Trump, quien ayer le recriminó su decisión de apartarse de la investigación de la trama rusa.

"Tengo el honor de servir como fiscal general. Es algo que va más allá de cualquier idea que hubiera tenido para mí mismo. Nos encanta este trabajo, amamos este departamento y pienso seguir ejerciéndolo siempre y cuando sea apropiado", dijo ayer Sessions en una rueda de prensa convocada para desvelar una operación policial.

El titular de Justicia respondió así a las criticas que profirió contra él Trump, quien el miércoles en una entrevista con The New York Times aseguró que, de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, no lo habría elegido para el puesto.

"Francamente, creo que es muy injusto para el presidente, y ese es un término suave", afirmó Trump sobre esa decisión de Sessions de apartarse de la investigación. "¿Por qué asumes una labor y luego declinas hacerlo?", añadió.

En marzo, Sessions decidió apartarse de la investigación después de que saliera a la luz que había tenido dos encuentros con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, durante la campaña presidencial, periodo en el que el entonces senador se convirtió en uno de los asesores más cercanos a Trump.

Sessions no reveló esos encuentros durante su audiencia de confirmación en el cargo en el Senado y esa fue la razón por la que tuvo que apartarse de la investigación rusa.

Frente a la insistencia de la prensa, Sessions se limitó a decir que el Departamento de Justicia continuará "cada día trabajando duro para servir a los intereses de la nación" y seguirá esforzándose para sacar adelante las prioridades de Trump, que ha abogado por recuperar políticas de mano dura en el sistema judicial.

"Confío plenamente en que seguiremos dirigiendo este departamento de manera efectiva", subrayó Sessions.

Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders, comentó en una rueda de prensa que Trump confía en Sessions y no tiene intención de pedir su renuncia.

A Trump le decepcionó la decisión de Sessions de apartarse de la investigación rusa, pero "claramente tiene confianza en él o no sería el fiscal general", aclaró Sanders.

La investigación sobre Rusia se encuentra ahora en manos del fiscal especial Robert Mueller, director del FBI entre 2001 y 2013.

Mueller está tratando de averiguar si la campaña del ahora presidente Trump se coordinó con el Kremlin para influir en el resultado de las elecciones de 2016.

APRUEBAN A CANDIDATO PARA DIRIGIR EL FBI

El Comité Judicial del Senado de EU aprobó ayer por unanimidad el nombramiento de Christopher Wray como próximo director del FBI, tras la destitución en el puesto de James Comey por parte de Trump.

Wray, de 50 años, encabezó la división criminal del Departamento de Justicia de 2003 a 2005, durante el mandato del entonces presidente, George W. Bush, y cuando Comey era, como fiscal general adjunto, el "número dos" de la agencia.

Los 20 miembros del comité votaron a favor de la candidatura de Wray, cuya confirmación final depende ahora del pleno de la Cámara Alta, donde no se espera que tenga problemas, ya que su experiencia profesional es alabada tanto por demócratas como por republicanos.

El aspirante a dirigir el FBI fue evaluado por los senadores la semana pasada, donde aseguró defender la independencia de la agencia, y alertar al Congreso ante cualquier intento de interferencia en el proceder del Buró Federal de Investigaciones.

"Nunca permitiré que el trabajo del FBI sea conducido por algo más que los hechos, la ley y la búsqueda imparcial de la justicia.

Punto", dijo Wray ante los senadores en referencia a la polémica suscitada por Trump tras pedir "lealtad" a Comey, a quien luego despidió.

"Mi lealtad es a la Constitución y al imperio de la ley, y seguiré respondiendo ante ellos", agregó.

Amplían pesquisa a los aliados de Trump

El fiscal especial Robert Mueller amplió la investigación sobre los presuntos vínculos de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Rusia, a sus negocios y a algunos de sus aliados, como su yerno Jared Kushner y el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

En una nota publicada ayer jueves, la agencia de información financiera Bloomberg destacó que el fiscal Robert Mueller examina "una amplia gama de transacciones que involucran a los negocios de Trump y a sus asociados", según declaró una persona familiarizada con la investigación.

Esta extensión de la pesquisa sucede un día después que el presidente Donald Trump declarara en una entrevista que cualquier investigación que indagara aspectos ajenos a la supuesta colusión rusa para influir las elecciones estadunidenses estaría fuera de los límites.

No obstante, Mueller parece haber abarcado un gran número de transacciones de Trump y sus aliados, de acuerdo con Bloomberg.

Investigadores analizan compras de parte de rusos de departamentos en los edificios de Trump; la participación de Trump en un polémico desarrollo en Nueva York con socios de Rusia; el concurso Miss Universo 2013 en Moscú; y la venta de una mansión en Florida a un oligarca ruso en 2008.

Los agentes también están interesados en negociaciones con el Banco de Chipre, donde Wilbur Ross fue vicepresidente antes de convertirse en secretario de Comercio, así como los esfuerzos de Jared Kushner para financiar algunas de las propiedades inmobiliarias de su familia.

Las raíces de la parte de la investigación que da seguimiento al dinero recabado por Trump y sus socios de parte de ciudadanos rusos, se encuentran en una amplia pesquisa sobre lavado de dinero, lanzada en 2016 por el entonces fiscal de Manhattan, Preet Bharara.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ya han recopilado información sobre el expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, según dos personas con conocimiento de esa parte de la investigación.

En conjunto, las investigaciones sobre aliados y negocios de Trump constituyen un aspecto de la pesquisa de Mueller, que abarca la piratería informática y la difusión de información robada de la campaña demócrata, así como las acciones del exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.

En la mira. El procurador general de Justicia, Jeff Sessions, dijo que continuará en el cargo "hasta que sea apropiado" pese a que el presidente Donald Trump lamentó haberlo nominado.

